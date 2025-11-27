Potpisan Sporazum o saradnji opština Medveđa i Inđija

Predstavnici opštine Medveđa posetili su opštinu Inđija, gde je potpisan Sporazum o saradnji u oblasti socijalne zaštite.

Ovaj dokument predviđa zajedničke programe, razmenu iskustava i unapređenje usluga namenjenih najosetljivijim kategorijama stanovništva.

