Pojačana kontrola saobraćaja autobusa i teretnih vozila do 23. novembra
18. novembar 2025. godine

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da će do 23. novembra u 34 države članice organizacije ROADPOL (Mreža saobraćajnih policija Evrope) biti sprovedena pojačana kontrola saobraćaja usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koje čine vozači autobusa i teretnih vozila.

Saobraćajna policija će usmeravati patrole pre svega na puteve sa najintenzivnijim saobraćajem autobusa i teretnih vozila, pri čemu će kontrolisati poštovanje odredbi Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, način prevoza tereta, kao i ispunjenost opštih uslova za učešće vozača teretnih vozila i autobusa u saobraćaju.

U cilju unapređenja bezbednosti dece u saobraćaju, tokom trajanja akcije poseban akcenat će biti stavljen na kontrolu autobusa kojima se deca prevoze na ekskurzije i rekreativne nastave, kao i autobusa koji se koriste za druge vidove organizovanog prevoza dece.

Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom apeluje na odgovorna lica u školama, sportskim klubovima i kulturno-umetničkim udruženjima da obavezno prijave svaki organizovani prevoz dece.

Pripadnici saobraćajne policije će kontrolisati da li autobusi i njihovi vozači ispunjavaju uslove i neće dozvoliti otpočinjanje prevoza dok ne budu ispunjeni svi uslovi propisani Pravilnikom o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece.

Foto: Uprava carine

