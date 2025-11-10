Svečano otvaranje 20. Međunarodne izložbe fotografija „Pravoslavlje na internetu“ koju pod pokroviteljstvom Opštine Beočin tradicionalno organizuje Društvo ljubitelja fotografije, filmskih i video-ostvarenja „Beofoto“, održaće se u sredu, 12. novembra u 19 časova u Kulturnom centru opštine Beočin.

Ovogodišnja izložba predstaviće publici 61 fotografiju izabranu od strane stručnog žirija a radovi koji će biti predstavljeni dolaze iz Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Poljske, Rusije, Australije, SAD, Bugarske, Crne Gore, Slovenije, Holandije i 38 mesta iz Srbije.

U večeri otvaranja izložbe, društvo „Beofoto“ uručiće nagarađenim i pohvaljenim autorima ovogodišnja priznanja, a publika će imati priliku da uživa i u nastupu duhovne muzike pojačkog sastava „Blagovestitelj“ iz Suseka.

Kako u Udruženju „Beofoto“ navode, pred žirijem Foto saveza Srbije nije bio nimalo lak zadatak jer je na ovogodišnji konkurs prijavljeno ukupno 547 fotografija od strane 122 autora.

Kako je ranije saopšteno, za najbolju kolekciju fotografija ove jedinstvene izložbe proglašena je kolekcija autora Vladimira Tadića iz Čelinca (Bosna i Hercegovina). Druga nagrada pripala je Đorđu Vukadinoviću iz Čačka dok je treću nagradu osvojio Branislav Brkić iz Beograda.

Pohvale za kolekciju zaslužili su Svetlana Rogić iz Amerike, Dimče Korunoski iz Severne Makedonije kao i Vladimir Mijailović iz Požege.

U kategoriji pojedinačnih fotografija, prvu nagradu osvojio je Andrija Đorđević iz Ljubljane (Slovenija). U istoj kategoriji, drugu nagradu osvojio je Milan Marković iz Valjeva a treću Aleksandar Alempijević iz Čačka.

U konkurenciji za pojedinačnu fotografiju pohvale Foto saveza Srbije zaslužili su Margarita Tolmačeva iz Rusije, Dominika Kovačević Jounes iz Poljske i Marija Radojičić iz Čačka.

Nagrada „Sava Dragojlović“ – za najbolju fotografiju domaćeg autora, koju proglašava žiri organizatora, biće uručena Sandri Baltić Kučandi iz Zrenjanina.

