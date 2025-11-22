Nova oprema u poljoprivrednoj školi

I ove jeseni Srednja stručna škola “Stevan Petrović Brile“ Ruma nastavila je proces obnove mehanizacije za potrebe praktične nastave. U okviru najnovijeg projekta realizovanog sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodopriivredu i šumarstvo nabavljeni su kembridž valjak, vile za detelinu tzv. “balerina“, plug, kultivator i dva para profesionalnih makaza za rezidbu.
Nova oprema je vredna četiri miliona dinara će se koristiti za praktičnu nastavu, ali i za potrebe obrade školskih poljoprivrednih površina. Ovo je još jedan u nizu projekata koje je škola realizovala sa resornim sekretarijatom, a ove godine je završena obnova kompletne školske mehanizacije.
-Na času praktične nastave pustili smo u rad novi plug. Učenici su aktivno učestvovali u njegovom podešavanju i na taj način stiču dragoceno znanje koje će moći da primene u sopstvenim domaćinstvima. Sve su to deca s našeg sela, koja iskazuju veliko interesovanje za poljoprivredu. Ova mašina ne samo da obrađuje našu zemlju, već je i važan deo nastavnog procesa – rekao je Milan Pupovac, profesor praktične nastave.
S.B.