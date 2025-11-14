Milion dinara za Park heroja

Predsednica opštine Beočin Biljana Janković potpisala ja u sredu 12. oktobra u Privrednoj komori Vojvodine ugovor kojim su Opštini Beočin dodeljena bespovratna sredstva u iznosu od milion dinara za izradu projektno tehničke dokumentacije za uređenje Parka heroja u Beočinu.

Sredstva su dodeljena po konkursu Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam a prema rečima pokrajinskog sekretara dr Nenada Ivaniševića, devet lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine – Sombor, Subotica, Sečanj, Srbobran, Beočin, Kula, Sremski Karlovci, Ada i Žitište, dobilo je sredstva od kojih će jedan deo biti utrošen na projekte izgradnje i rekonstrukcije, dok je drugi deo opredeljen za izradu neophodne projektno tehničke dokumentacije.

Ivanišević je tom prilikom istakao da su tokom ove godine raspisana dva konkursa za loklane samouprave za šta je ukupno izdvojeno 250 miliona dinara iz pokrajinskog budžeta.

„To je prvi put u istoriji Pokrajinske vlade da imamo konkurs isključivo za turističke projekte lokalnih samouprava. Ideja jeste bila da u saradnji sa lokalnim samoupravama finansiramo ono što gradsko ili opštinsko veće opredeli kao projekat od značaja za turizam na svojoj teritoriji. Jedan deo novca ide za izgradnju ili rekonstrukciju, a drugi za izradu projektno-tehničkih dokumentacija sa ciljem da se pripremimo za sledeću godinu. Preko 20 lokalnih samouprava je podnelo prijavu. U drugoj polovini sledeće godine imaćemo ponovo konkurse i za izradu projektno tehničke dokumentacije, ali i za realizaciju novih projekata.”, rekao je Ivanišević.

Predsednica opštine Beočin Biljana Janković istakla je da ovim projektom Opština Beočin započinje proces rekonstrukcije i uređenja Parka heroja u Beočinu za šta je prvi preduslov izrada projektno tehničke dokumentacije na šta će sredstva koja su obezbeđena ovim ugovorom i biti usmerena.

„Ovaj projekat treba da sadrži plan i uslove za rekonstrukciju pešačke staze našeg najvećeg parka, zatim izgradnju lepog i funkcionalnog dečijeg igrališta, postavku novih klupa i javnog mobilijara, izgradnju adrenalinske staze za bicikle i kružne trim staze, zatim postavku teretane na otvorenom i uređenje javne rasvete putem „smart“ sistema funkcionisanja. Nakon rekonstrukcije sportskih terena koju smo završili 2023. godine, namera nam je da park oživimo i oplemenimo sadržajima koji će kako našim sugrađanima tako i posetiocima Beočina na najbolji način ponuditi mesto za odmor i rekreaciju ali i održavanje javnih manifestacija.“, istakla je Jankovićeva.

foto: Presbiro Pokrajinske vlade, Sonja Babić Vejnovović, Svetlana Tepavac, Nikola Nićetin, Andrej Pap

