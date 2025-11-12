U utorak 18. 11. 2025. godine u Biblioteci „Gligorije Vozarović“ održaće se književno veče pesnika i pripovedača Nedeljka Terzića. Veče je posvećeno pola veka od objavljivanja prve zbirke poezije „Ćutanje sa ravnicom“, a razgovor sa piscem vodiće Milijana Dmitrović Torma.

Nedeljko Terzić je rođen 1949. godine, a živi i stvara u Sremskoj Mitrovici. Studirao je arheologiju u Beogradu, a tokom godina radio je kao direktor Pozorišta „Dobrica Milutinović“, novinar i urednik u Redakciji i glavni i odgovorni urednik Izdavačke delatnosti „Sremskih novina“. Danas je glavni i odgovorni urednik Edicije „Sirm“ u Sremskoj Mitrovici.

Svoje bogato književno stvaralaštvo Nedeljko Terzić započeo je 1967. godine pesmom objavljenom u „Sremskim novinama“, a dve godine kasnije kao dečji pisac objavljuje u „Politici“. Prvu zbirku poezije „Ćutanja sa ravnicom“ objavio je 1975. godine nakon čega je usledilo 60 knjiga na srpskom, objavljenih do danas. Piše i objavljuje poeziju, prozu, dramske tekstove, haiku poeziju i književnu kritiku. Prevođen na: engleski, nemački, japanski, indijski, kineski, italijanski, francuski, grčki, arapski, turski, bugarski, ruski, mađarski, jermenski, švedski, poljski, španski, makedonski, slovenački, slovački, rumunski, ukrajinski, rusinski, romski jezik, albanski, esperanto, goransko narečje…

Zastupljen u više od osamdeset antologija i drugih značajnijih književnih izbora kod nas, ali i na: nemačkom, japanskom, ruskom, poljskom, engleskom, jermenskom, bugarskom, slovenačkom, makedonskom i albanskom.

Za svoje stvaralaštvo dobio je preko 50 nagrada i priznanja, među kojima je i nedavno osvojen „Zlatni ključić“ za životno delo posvećeno deci na „Smederevskoj pesničkoj jeseni“.

