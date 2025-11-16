  • nedelja, 16. novembar 2025.
KAMPANJA VAĐENJA ŠEĆERNE REPE :Na „pozitivnoj nuli“
Vesti
0 Komentara

KAMPANJA VAĐENJA ŠEĆERNE REPE :Na „pozitivnoj nuli“

16. novembar 2025. godine

U ovoj, još jednoj sušnoj godini na području opštine Stara Pazova šećerna repa je prošla bolje nego druge poljoprivredne kulture.

U Zemljoradničkoj zadruzi Agroprom šećerna repa ove godine posejana je na 500 hektara sopstvene površine. Prinosi su različiti, zavisno od lokaliteta, sorte i količine padavina po reonima, kreću se od 40 do 80 tona po hektaru.

Agronom u ovoj Zadruzi, Zlatko Pijetlović, smatra da, s obzirom na vremenske prilike, mogu biti zadovoljni prinosom.
-Generalno, vremenske prilike nisu u velikoj meri umanjile ovogodišnji rod šećerne repe, ona je koliko-toliko uspela da se odupre vremenskim nedaćama i da iznese prinos, koji je manje-više zadovoljavajući. Pored svih problema, koji su nas pratili u toku vegetacije, najbitnije je da se nije ispoljila trulež repe, što je veoma česta pojava u ovako sušnim uslovima – objašnjava agronom.

Cena bi, ističe, mogla da bude bolja.
-Što se tiče cene ona je relativno dobra ako je ostvaren dobar prinos i digestija, ali ako je prinos u podbačaju, s obzirom na visoka celogodišnja ulaganja, ovogodišnji rod repe neće doneti neki značajan profit – ocenjuje Pijetlović.

Za sada je vreme povoljno za vađenje i transport šećerne repe do fabrike i do polovine novembra bi posao u ZZ Agroprom trebalo da bude završen.

Osim pomenute Zemljoradničke zadruge i AD Napretka DOO (u vlasništvu Delta agrara DOO Beograd) u ataru Stare Pazove malo ko od individualnih poljoprivrednih proizvođača seje repu. Jedan od retkih je Jaroslav Fabri iz Stare Pazove.
-Šećerna repa se slabo gaji od 2017. godine zbog odnosa šećerana. Ovde otkupljuju Pećinci i Senta, u Kovačici je šećerana ugašena. Tada je bilo i priča da je šećer od šećerne trske bolji i tome slično – kaže Fabri.

Ipak, ne odustaje od ove industrijske biljke.
To nam je neka porodična tradicija, to nam je generacijama „u krvi“ da gajimo pšenicu, kukuruz, suncokret i šećernu repu. Šećerna repa nam je bila vodeća kultura pre tridesetak godina, s njom smo izgurali inflaciju i devedesete godine. Ova godina je podbacila, repa se nekako izvukla, posejali smo je na 18 hektara i dobili neki prosečan prinos.

Poljoprivredno gazdinstvo Fabrijevih sa kampanjom šećerne repe je završilo pre desetak dana, zarada je mala, smatra ovaj gazda.
-Kada se sabere prihod od prinosa i oduzmu ulaganja u proizvodnju, kada se podvuče crta mi smo na „pozitivnoj nuli“!
Branka Topalović

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Od Ratarskog doma do obrazovnog centra
categories_image
Senka u službi vremena
categories_image
18. Mačkov dan mladog portugizera
categories_image
Fokus na prevenciji dijabetesa
categories_image
Obeležena lekarska slava u Sremskoj Mitrovici
categories_image
JOŠ JEDNA PRIČA O GRGUREVAČKIM OBIČAJIMA: Kad slama zameni jutarnju rosu…
Povezane Vesti
categories_image

Vesti | Ruma

Ministar Lončar o unapređenju ra...

categories_image

Vesti | Crna hronika

Pretnjama zaustavio izvršitelje

categories_image

Društvo | Ekonomija | Vesti

Više novca za kilovat struje

categories_image

Vesti

„Isceljenje“ pred mi...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt