Info-dan o merama energetske sanacije

Ruma-Da bi konkurs i sprovođenje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u Opštini Ruma bili što transparentniji, u Kulturnom centru u Rumi organizovan je Info-dan „Čista energija“ za građane i privrednike. Ovaj događaj namenjen je svim građanima i privrednicima koji žele da se detaljnije upoznaju sa mogućnostima koje nudi program energetske sanacije – od uslova za prijavu do finansijske podrške države i lokalne samouprave. Reč je o deset mera koje će lokalna samouprava zajedno sa Ministarstvom rudarstva i enegretike sufinansirati sa 50 odsto vrednosti radova.