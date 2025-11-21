Humanitarno veče za Strahinju Kovačević Kavaz

U Domu kulture u Starim Banovcima, 23. novembra sa početkom u 18 časova, biće održana promocija knjige “Dečak sa Dunava“ autora Borisa Miljkovića. Kompletan prihod sa ove humanitarne večeri biće namenjen malom Strahinji Kovačević Kavazu, za njegovo lečenje i podršku u daljoj borbi.

Autor knjige ističe da je izdanje u potpunosti finansirao sopstvenim sredstvima, a promociju organizuje sa željom da pomogne Strahinji i njegovoj porodici, koja se, pored životnih teškoća, suočila i sa progonstvom i izbeglištvom sa svojih ognjišta. Strahinjini roditelji svakodnevno putuju na relaciji Ruma-Beograd kako bi dečak mogao da pohađa neophodne terapije i vežbe.

-Bez vas, dragi prijatelji, ja sam nemoćan, poručuje autor, pozivajući sve ljude dobre volje da kupovinom knjige te večeri direktno pomognu Strahinjinom lečenju. Novčana sredstva biće uručena njegovim roditeljima, koji će takođe prisustvovati promociji.

