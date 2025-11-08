„Hai Fi“ diskoteka u kojoj su stasavale generacije

Dom omladine u Glavnoj ulici Rumi je mesto koje se pamti po izlascima i kulturnim organizacijama, kao i sadržajima koji su na tom mestu bili organizovani decenijama. I parcela i zgrada su u vlasništvu Republike Srbije, u katastarskim knjigama upisani kao objekat kulture, što mu je i bila namena. Do izgradnje Kulturnog centra „Stevan Doronjski“, danas „Brana Crnčević“, Dom omladine je imao funkciju rumske ustanove kulture.

-Po otvaranju Kulturnog centra 1985, tadašnje opštinske strukture odlučile su da ovaj objekat postane stecište omladinskih organizacija sa težištem i dalje na kulturnim sadržajima. Dom omladine nije urušen i neupotrebljiv, ali je „svetlosnim godinama“ od onoga što je bio pre dve, tri i više decenija. Pod krovnom organizacijom koja i danas postoji, Omladinskim savetom, ovaj prostor i dalje koriste Odred izviđača, Gradsko pozorište, Književna omladina, Udruženje likovnih stvaralaca Rume, a povremeno i još neke organizacije – rekao je Dalibor Janković, sekretar Omladinskog saveta Rume.

Objekat, velika sala i podrumski prostor možda su najpoznatiji bili po čuvenoj diskoteci koju su Rumljani nazvali Hai Fi, pola na engleskom, a pola po Vuku, umesto Hai Fai (Hi Fi) naziva za audio sisteme. Oni Rumljani koji su preferirali rok i alternativnu muzičku scenu (pa i sam autor ovih redova), moglo bi se reći da su mladost provodili na ovom mestu.

-Pamtim Dom omladine i stvarno me za to zdanje vežu lepe uspomene gde sam provodila lepe trenutke mladosti. Ja sam ona generacija koja je tu izlazila krajem sedamdesetih i početkom osamdesetih. Bilo je lepo, slušali smo rok i novi val, sad ne znam koliko je to poznato mlađim generacijama. Svirke su se održavale unutra ali i u bašti. Kasnije, kada sam se zaposlila tu se održavao i Veseli aktiv… manifestacija na kojoj su učestvovale rumske firme. Posle je tu bio i čuveni Hai Fi , diskoteka koja se selila. Kako sam bila član gradskog hora, tu smo snimali sa čuvenom ekipom emisije „Znanje i imanje“ koja je na lep način predstavila našu Rumu. Posle su u Dom omladine izlazila i moja deca kao tinejdžeri. Stvarno puno uspomena i to lepih me veže za to mesto, šteta što je sada van funkcije – priseća se Zorica Stupar iz Rume.

Do samo pre dve godine ista sudbina mogla je da zadesi i Dom vojske, ali kao što je već poznato, tu zgradu je Opština Ruma otkupila od Ministarstva odbrane, rekonstruisala i ponovo je vratila u funkciju kulture, kao što je to bilo i 1912. kada je izgrađena.

S. Belotić

