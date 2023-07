Piše: Milan Mirković (perpetuummobile.blog)

Alpski vrhovi okovani večitim snegom i ledom, nedostižni baš svakome, večito su raspaljivali maštu onih koji gledaju iz doline, a uspešni usponi iznad te nevidljive ravni i danas izazivaju divljenje i poštovanje. Ali, odmaknemo li se samo malo dalje od Starog kontinenta, možemo se lako naći u okruženju gde su tako visoke planine mnogo pristupačnije, a njihovi vrhovi savladivi i bez alpinističkih veština. Poslednjih godina jedan takav vrh postaje i sve omiljenija destinacija planinara iz Srbije – Džebel Tubkal na planini Atlas u Maroku, najviši vrh severne Afrike…

U današnje vreme, na Atlas se godišnje popne preko dvadeset hiljada planinara, najviše u letnjem špicu sezone (od kraja maja do kraja avgusta) kada samo na vrh Džebel Tubkal izađe stotinak ljudi dnevno.Tako bi se Visoki Atlas mogao nazvati vrlo popularnom ali ne i prenatrpanom planinom, na kojoj se još uvek može planinariti bez guranja u beskrajnim kolonama i čekanja na red za fotografiju sa vrha, pa čak i provesti čitav dan nasamo na kamenitim padinama, na ramenima marokanskog titana…

Pešačenje ka vrhovima Visokog Atlasa obično počinje iz naselja Imlil, berberskog sela šezdesetak kilometara južno od Marakeša. Najveći kultur šok je to koliko se flora Imlila i okoline skoro nimalo ne razlikuje od one na koju smo navikli: sa strana puta vise slatke bele trešnje, nad obalama reka i potoka nadvijaju se žalosne vrbe, a u dvorištima hladovinu prave ogromni orasi…

Četrdesetak minuta po izlasku iz Imlila asfaltni put ustupa mesto zemljanom i pogled se konačno fiksira na najviše vrhove Atlasa. Ovde smo već skoro na dve hiljade metara nadmorske visine, pa gorostasne krševite kupe prošarane poslednjim ostacima snega visoko iznad nas ulivaju strahopoštovanje i nespokoj…

Na kraju širokog plavnog polja nadomak Arumda staza počinje uspon, koji više neće popustiti sve do planinarskih domova oko hiljadu dvesta metara iznad. Za uspon na Atlas nisu potrebne posebne dozvole, ali je obavezna prijava ulaska u nacionalni park u policijskoj stanici koja se nalazi na samoj stazi. Angažovanje lokalnih vodiča nije neophodno jer su staze do planinarskog doma i nekoliko najposećenijih vrhova dobro markirane i toliko frekventne da je gotovo nemoguće zalutati, ali je poželjno zbog lakšeg sporazumevanja sa lokalcima u planinarskom domu i na stazama. Na uspon se obično kreće vrlo rano ujutro, pre izlaska sunca, kako bi se što veći deo dana iskoristio za sporo i sigurno napredovanje uvis. Brzina penjanja ovde je od ključnog značaja, jer što sporije dobijate na visini to je manja verovatnoća da ćete razviti neke od simptoma visinske bolesti. Vrh je označen metalnom trigonometrijskom piramidom koja datira iz tridesetih godina prošlog veka, po kojoj je Tubkal odmah prepoznatljiv.

Vizure se pružaju na sve strane; u krugu od dve hiljade kilometara nema ni približno toliko visoke planine. Po vedrom danu, trebalo bi da se vidi sve do Atlantika. Po malo mutnijem, fascinantan je i pogled na tepih od oblaka daleko ispod nas…

Кako to često biva, silazak ume da bude teži od uspona, ako ni zbog čega drugog samo zato što nam se ne silazi iz visine… U evropskim okvirima, usponi na vrhove preko četiri hiljade metara nadmorske visine smatraju se značajnim dostignućem kojim ne može da se pohvali baš svaki planinar.

Na drugim kontinentima mnogo je lakše popeti se do tih visina, i zato nije ništa neobično što ih neke od tih planina posećuje sve više planinara iz cele Evrope, pa i iz male i planinarski ne tako razvijene Srbije.

Da li ćemo se i mi nekad vratiti na ramena marokanskog titana i deliti staze sa Rašidom i Mohamedom? Кo to zna… Da li bismo voleli? To pitanje već ne mora ni da se postavi.

