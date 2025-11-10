Dežurstva JKP „Vodovod“ za Dan primirja

Utorak, 11. novembar, u našoj zemlji je državni praznik – Dan primirja u Prvom svetskom ratu. S obzirom da je to neradni dan, u JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica će biti organizovana dežurstva u slučaju hitnih intervencija.

Probleme u vodosnabdevanju i odvođenju otpadnih voda, korisnici usluga mogu da prijave na broj telefona 626 – 200.

