Značajna uloga žena na selu u razvoju lokalnih zajednica

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u Vladi Republike Srbije Demo Beriša istakao je da je Međunarodni dan žena na selu prilika da se tim ženama oda priznanje na svemu što rade, ali i da se ukaže na probleme i izazove sa kojima se suočavaju.

Beriša je, povodom ovog dana, posetio imanje „Fruškogorska lugarnica“ u Maloj Remeti u opštini Irig, kojim rukovodi Ljiljana Duduković-Jovanović.

Prema njegovim rečima, unapređenje i jačanje kapaciteta žena na selu kroz pristup finansijama, obrazovanju, obukama i pravednim uslovima rada, doprinosi održivosti zajednica.

Važno je posebnu pažnju posvetiti unapređenju položaja žena na selu, jer upravo one imaju vitalnu ulogu u borbi protiv siromaštva i svojim radom doprinose razvoju lokalnih zajednica, naveo je ministar.

On je ovom posetom iskazao podršku domaćici Ljiljani, sa kojom je zasadio ružu prijateljstva u ružičnjaku na njenom imanju, a koja je nastavila da vodi porodično imanje i unapredila ga brojnim turističkim sadržajima koji promovišu srpsku tradiciju.

