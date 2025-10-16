Zaplenjena marihuana na autobuskoj stanici, uhapšen osumnjičeni

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji uhapsili su N. K. (29), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je na autobuskoj stanici u Inđiji pronašla i zaplenila 900 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i za koju je operativnim radom utvrđeno da pripada N. K.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

