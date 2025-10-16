  • četvrtak, 16. oktobar 2025.
Zaplenjena marihuana na autobuskoj stanici, uhapšen osumnjičeni
Vesti | Crna hronika | Inđija
0 Komentara

Zaplenjena marihuana na autobuskoj stanici, uhapšen osumnjičeni

16. oktobar 2025. godine

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji uhapsili su N. K. (29), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je na autobuskoj stanici u Inđiji pronašla i zaplenila 900 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i za koju je operativnim radom utvrđeno da pripada N. K.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Sanitarna zaštita mitrovačkih izvorišta
categories_image
Prvi radni sastanak povodom izrade Plana održive urbane mobilnosti Sremske Mitrovice
categories_image
SVETSKI DAN HRANE: Birajmo pametno, jedimo zdravo
categories_image
Još šest miliona bespovratnih sredstava za građane opštine Pećinci
categories_image
Jubilarna Smuđijada u subotu
categories_image
Značajna uloga žena na selu u razvoju lokalnih zajednica
Povezane Vesti
categories_image

Vesti | Sremska Mitrovica

Pod jednim krovom

categories_image

Društvo | Kultura | Vesti

Promocija časopisa „Srpska...

categories_image

Servis | Vesti

ISKLJUČENJA STRUJE U SREMU

categories_image

Ekonomija | Vesti | Inđija

Premijer Vučević u poseti kompan...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt