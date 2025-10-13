U utorak 14. oktobra izmenjen režim isporuke vodosnabdevanja u Beočinu i okolini

Zbog radova na ugradnji novog upravljačkog elektro ormana za pumpu stanicu čiste vode, u utorak 14. oktobra u periodu od 9 do 17 časova, moguća je obustava snabdevanja ili pad pritiska vode u Beočinu i okolnim naseljima, koja se snabdevaju putem fabrike vode.

