  • ponedeljak, 13. oktobar 2025.
U utorak 14. oktobra izmenjen režim isporuke vodosnabdevanja u Beočinu i okolini
Servis | Beočin
0 Komentara

U utorak 14. oktobra izmenjen režim isporuke vodosnabdevanja u Beočinu i okolini

13. oktobar 2025. godine

Zbog radova na ugradnji novog upravljačkog elektro ormana za pumpu stanicu čiste vode, u utorak 14. oktobra u periodu od 9 do 17 časova, moguća je obustava snabdevanja ili pad pritiska vode u Beočinu i okolnim naseljima, koja se snabdevaju putem fabrike vode.

