U sredu otežano vodosnabdevanje

Servis
0 Komentara

21. oktobar 2025. godine

Zbog planiranih radova Elektrodistribucije na trafo stanici Postojenja za preradu vode biće otežano vodosnbdevanje u sredu, 22. oktobra 2025. godine, u vremenu od 9 do 13 sati.

Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja vode, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, dok se ne izbistri.

