  • ponedeljak, 6. oktobar 2025.
Tri saobraćajne nezgode u Sremu
Tri saobraćajne nezgode u Sremu

6. oktobar 2025. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice, Iriga i Rume, registrovane su tri saobraćajne nezgode.

Povređene su dve osobe.

