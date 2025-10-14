  • utorak, 14. oktobar 2025.
Tri medalje za mlade nade Sirmiuma
Sport
0 Komentara

Tri medalje za mlade nade Sirmiuma

14. oktobar 2025. godine

Atletski klub Sirmium osvojio je tri medalje na domaćem terenu u Sremskoj Mitrovici. Na već poznatom i jednom od najmasovnijih takmičenja za decu koje organizuje Atletski klub Srem, Jesenjem mitingu prijateljstva, imali su četiri predstavnika. 

Osvojene su tri medalje i sve tri u skoku u dalj. Drugo mesto osvojila je Mila Mimić, dok su treće osvojili Una Džever i Matija Radošević. To su ujedno i bile jedine discipline koje su takmičili.

-Moramo napomenuti Tanju Marković koja je osvojila četvrto mesto u skoku u dalji i sedmo mesto na 200m, polako ali sigurno korača prema svom postolju – ističu iz kluba.

Treneri Goran Pavlović i Nina Džever su zadovoljni, ali ostaje žal što ekipa takmičara nije bila potpuna jer je većina dece prehlađena. 

