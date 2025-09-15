Najava isključenja struje za utorak, 16. septembar

Za utorak, 16. septembra, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 08:30 do 11:00 časova

Kralja Aleksandra Karađorđevića od broja 1 do 19 i od 4 do 16

“Ekopetrol” benzinska pumpa – ul. Kralja A. Karađorđevića b.b.

Radio-bazna stanica “NS-2106-SM” – ul. Kralja A. Karađorđevića broj 11

Petra Preradovića od broja 43 do 121 i od 34 do 74

Uroša Stojšića od broja 2 do 18

Sremska Mitrovica od 11:30 do 14:00 časova

Dečji vrtić “Leptirić” – ul. Uroša Stojšića b.b.

OŠ “Jovan Popović” – ul. Petra Preradovića broj 51

Vase Stajića od broja 46 do 52, od 31 do 53 i b.b

Toplotne podstanice – ul. Vase Stajića brojevi 46 i 50

Cirkularna pumpa – ul. Vase Stajića b.b.

Atomsko sklonište – ul. Vase Stajića broj 50

Kotlarnica – ul. Vase Stajića broj 52

Iriška

Potisna pumpa u Naselju “Orao” – ul. Iriška b.b.

Školska

Uroša Stojšića od broja 20 do 66

