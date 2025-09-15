Najava isključenja struje za utorak, 16. septembar

Za utorak, 16. septembra, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Sremska Mitrovica od 08:30 do 11:00 časova
Kralja Aleksandra Karađorđevića od broja 1 do 19 i od 4 do 16
“Ekopetrol” benzinska pumpa – ul. Kralja A. Karađorđevića b.b.
Radio-bazna stanica “NS-2106-SM” – ul. Kralja A. Karađorđevića broj 11
Petra Preradovića od broja 43 do 121 i od 34 do 74
Uroša Stojšića od broja 2 do 18
Sremska Mitrovica od 11:30 do 14:00 časova
Dečji vrtić “Leptirić” – ul. Uroša Stojšića b.b.
OŠ “Jovan Popović” – ul. Petra Preradovića broj 51
Vase Stajića od broja 46 do 52, od 31 do 53 i b.b
Toplotne podstanice – ul. Vase Stajića brojevi 46 i 50
Cirkularna pumpa – ul. Vase Stajića b.b.
Atomsko sklonište – ul. Vase Stajića broj 50
Kotlarnica – ul. Vase Stajića broj 52
Iriška
Potisna pumpa u Naselju “Orao” – ul. Iriška b.b.
Školska
Uroša Stojšića od broja 20 do 66