  • ponedeljak, 15. septembar 2025.
Najava isključenja struje za utorak, 16. septembar
Najava isključenja struje za utorak, 16. septembar

15. septembar 2025. godine

Za utorak, 16. septembra, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 08:30 do 11:00 časova

Kralja Aleksandra Karađorđevića od broja 1 do 19 i od 4 do 16
“Ekopetrol” benzinska pumpa – ul. Kralja A. Karađorđevića b.b.
Radio-bazna stanica “NS-2106-SM” – ul. Kralja A. Karađorđevića broj 11
Petra Preradovića od broja 43 do 121 i od 34 do 74
Uroša Stojšića od broja 2 do 18

Sremska Mitrovica od 11:30 do 14:00 časova

Dečji vrtić “Leptirić” – ul. Uroša Stojšića b.b.
OŠ “Jovan Popović” – ul. Petra Preradovića broj 51
Vase Stajića od broja 46 do 52, od 31 do 53 i b.b
Toplotne podstanice – ul. Vase Stajića brojevi 46 i 50
Cirkularna pumpa – ul. Vase Stajića b.b.
Atomsko sklonište – ul. Vase Stajića broj 50
Kotlarnica – ul. Vase Stajića broj 52
Iriška
Potisna pumpa u Naselju “Orao” – ul. Iriška b.b.
Školska
Uroša Stojšića od broja 20 do 66

