  • ponedeljak, 13. oktobar 2025.
Sankcionisano više od četiri i po hiljade vozača i pešaka
Društvo | Vesti
0 Komentara

Sankcionisano više od četiri i po hiljade vozača i pešaka

13. oktobar 2025. godine

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da su pripadnici saobraćajne policije, tokom akcije pojačane kontrole saobraćaja pod nazivom „Fokus na putuˮ, sankcionisali 3.397 vozača zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje.

U akciji, koja je od 6. do 12. oktobra sprovedena u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL (Evropska mreža saobraćajnih policija), sankcionisano je i 1.128 pešaka zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona ili slušalica prilikom prelaska kolovoza.

Saobraćaj je kontrolisan na više od 7.000 kontrolnih tačaka širom zemlje, a pored navedenih prekršaja, otkriveno je još gotovo 10.000 drugih prekršaja.

MUP je ponovo ukazao na to da korišćenje telefona tokom vožnje povećava rizik od nastanka saobraćajne nezgode za četiri do čak dvadeset puta, pa će sa ciljem očuvanja što povoljnijeg stanja bezbednosti saobraćaja i u nastavku godine biti preduzimane pojačane kontrole u cilju otkrivanja pomenutih prekršaja.

Izvor: www.srbija.gov.rs

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Promocija nove knjige dr Radojla Markićevića Cojla u mitrovačkoj biblioteci
categories_image
Dvodnevni stručni skup o dramskoj kulturi i scenskom obrazovanju, prijave u toku
categories_image
Remi rukometašica Rume i Niša
categories_image
Održan inkluzivni maskenbal
categories_image
Pećinačko šetalište preplavila dečja mašta
categories_image
Počinje program Oktobarskih svečanosti u Beočinu
Povezane Vesti
categories_image

Servis | Vesti

ISKLJUČENJA STRUJE U SREMU

categories_image

Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica

U mitrovačkoj bolnici 54 kovid p...

categories_image

Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica

Akcija čišćenja Laćarka u drugoj...

categories_image

Društvo | Kultura | Pećinci

Obeležavanje jubileja pećinačkog...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt