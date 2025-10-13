Sankcionisano više od četiri i po hiljade vozača i pešaka

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da su pripadnici saobraćajne policije, tokom akcije pojačane kontrole saobraćaja pod nazivom „Fokus na putuˮ, sankcionisali 3.397 vozača zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje.

U akciji, koja je od 6. do 12. oktobra sprovedena u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL (Evropska mreža saobraćajnih policija), sankcionisano je i 1.128 pešaka zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona ili slušalica prilikom prelaska kolovoza.

Saobraćaj je kontrolisan na više od 7.000 kontrolnih tačaka širom zemlje, a pored navedenih prekršaja, otkriveno je još gotovo 10.000 drugih prekršaja.

MUP je ponovo ukazao na to da korišćenje telefona tokom vožnje povećava rizik od nastanka saobraćajne nezgode za četiri do čak dvadeset puta, pa će sa ciljem očuvanja što povoljnijeg stanja bezbednosti saobraćaja i u nastavku godine biti preduzimane pojačane kontrole u cilju otkrivanja pomenutih prekršaja.

