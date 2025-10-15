  • sreda, 15. oktobar 2025.
Ruma domaćin prvog dela Juniorske lige Vojvodine u šahu
Sport
0 Komentara

Ruma domaćin prvog dela Juniorske lige Vojvodine u šahu

15. oktobar 2025. godine

U subotu. 18. oktobra, od 11 časova, u Svečanoj sali Srednje stručne škole „Stevan Petrović – Brile“, u Rumi, održaće se Prvi deo takmičenja (prva 3/9 kola) u Juniorskoj ligi Vojvodine, u ubrzanom šahu (tempo: 25 min + 10 sec), za tekuću godinu.

Takmičenje je ekipno, a jednu ekipu čini četiri takmičara (i do dve rezerve), i to tri dečaka (3m na prve 3 table) i jedna devojčica (1ž na 4. tabli), starosti do najviše 18 godina (2007. godišta i mlađi).

Organizator takmičenja je Šahovski savez Vojvodine, iz Novog Sada, a domaćini Srednja stručna škola „Stevan Petrović – Brile“, iz Rume (koja ove školske godine obeležava 60 godina svog postojanja) i Šah klub „Svet Šaha“, iz Rume (koji je nastao od šahovske sekcije škole domaćina i koji ove školske godine obeležava 15 godina svog postojanja).

Prijave za učešće na ovom takmičenju su u toku, a do sada je prijavljeno 27 ekipa šahovskih klubova Vojvodine, 15 iz Bačke, 9 iz Banata i tri iz Srema (ŠK „Sirmium“ iz Sremska Mitrovice i dve ekipe ŠK „Svet Šaha“ iz Rume).

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Tri medalje za mlade nade Sirmiuma
categories_image
Strelci „Mladosti“ uspešni u 1. kolu lige Vojvodine
categories_image
Slavlje rukometašica Srema
categories_image
Karatisti Železničara uspešni na Prvenstvu Vojvodine za kadete i juniore
categories_image
Košarkaši Srema ubedljivi u Pančevu
categories_image
Remi rukometašica Rume i Niša
Povezane Vesti
categories_image

Sport

Me­da­lje Srem­ci­ma

categories_image

Sport

Atletičari „Sirmiuma“...

categories_image

Sport | Vesti | Inđija

Karatisti „Senseia“ ...

categories_image

Sport | Sremska Mitrovica

Za mitrovačke džudiste sedam med...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt