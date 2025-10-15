Ruma domaćin prvog dela Juniorske lige Vojvodine u šahu

U subotu. 18. oktobra, od 11 časova, u Svečanoj sali Srednje stručne škole „Stevan Petrović – Brile“, u Rumi, održaće se Prvi deo takmičenja (prva 3/9 kola) u Juniorskoj ligi Vojvodine, u ubrzanom šahu (tempo: 25 min + 10 sec), za tekuću godinu.

Takmičenje je ekipno, a jednu ekipu čini četiri takmičara (i do dve rezerve), i to tri dečaka (3m na prve 3 table) i jedna devojčica (1ž na 4. tabli), starosti do najviše 18 godina (2007. godišta i mlađi).

Organizator takmičenja je Šahovski savez Vojvodine, iz Novog Sada, a domaćini Srednja stručna škola „Stevan Petrović – Brile“, iz Rume (koja ove školske godine obeležava 60 godina svog postojanja) i Šah klub „Svet Šaha“, iz Rume (koji je nastao od šahovske sekcije škole domaćina i koji ove školske godine obeležava 15 godina svog postojanja).

Prijave za učešće na ovom takmičenju su u toku, a do sada je prijavljeno 27 ekipa šahovskih klubova Vojvodine, 15 iz Bačke, 9 iz Banata i tri iz Srema (ŠK „Sirmium“ iz Sremska Mitrovice i dve ekipe ŠK „Svet Šaha“ iz Rume).

