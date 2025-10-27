  • ponedeljak, 27. oktobar 2025.
RK Ruma 14 all na deobi trećeg mesta u ARKUS Super ligi Srbije
Sport | Vesti | Ruma
0 Komentara

RK Ruma 14 all na deobi trećeg mesta u ARKUS Super ligi Srbije

27. oktobar 2025. godine

Ruma- U 7. kolu ARKUS rukometne super lige za žene, rukometašice Ruma 14 all na domaćem terenu savladale su ekipu Temerina rezultatom 32:28 (14:9).
Za najbolju igračicu utakmice (MVP) proglašena je Zorana Čavrić (RK Ruma), ujedno i rukometašica sa najvećim brojem postignutim golova – čak 12.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Uskoro javni poziv za sprovođenje mera energetske sanacije na porodičnim kućama i stanovima
categories_image
Slava SNS-a u Rumi
categories_image
Dodeljena sredstva za prirodni dragulj Srema
categories_image
Obeležena 81. godišnjica oslobođenja Rume u Drugom svetskom ratu
categories_image
Radovi na putevima – oprez u saobraćaju
categories_image
Mitrovčani ne daju prvo mesto
Povezane Vesti
categories_image

Ekonomija | Vesti

Izolacije za Nemačku i Austriju

categories_image

Ekonomija | Vesti

Današnje cene na Produktnoj berzi

categories_image

Servis | Vesti

Raspored radarskih kontrola na p...

categories_image

Sport | Pećinci

Osveštane klupske prostorije u P...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt