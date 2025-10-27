RK Ruma 14 all na deobi trećeg mesta u ARKUS Super ligi Srbije

Ruma- U 7. kolu ARKUS rukometne super lige za žene, rukometašice Ruma 14 all na domaćem terenu savladale su ekipu Temerina rezultatom 32:28 (14:9).

Za najbolju igračicu utakmice (MVP) proglašena je Zorana Čavrić (RK Ruma), ujedno i rukometašica sa najvećim brojem postignutim golova – čak 12.

