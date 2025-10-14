  • utorak, 14. oktobar 2025.
Registrovane tri nesreće
Registrovane tri nesreće

14. oktobar 2025. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Stare Pazove, Sremske Mitrovice i Rume, registrovane su tri saobraćajne nezgode. Jedna osoba je povređena.

