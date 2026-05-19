Pojačana kontrola saobraćaja do kraja maja
Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da će pripadnici Uprave saobraćajne policije od 18. do 31. maja sprovoditi VI centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji, usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša.

Ministarstvo, imajući u vidu da su u prva četiri meseca ove godine poginula 34 pešaka i 22 vozača dvotočkaša, koji su i najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju, apeluje na sve građane da poštuju saobraćajne propise, da budu odgovorni i dodatno oprezni, kako bi se sačuvali ljudski životi i smanjio broj saobraćajnih nezgoda, naročito onih sa najtežim posledicama.

Na vozače motornih vozila apeluje se da obrate dodatnu pažnju na pešake i dvotočkaše, smanje brzinu kretanja u zonama pešačkih prelaza, na mestima pojačane frekvencije pešaka, kao što su tržni centri i pijace, a na pešake i vozače dvotočkaša da poštuju saobraćajnu signalizaciju i koriste zaštitnu opremu.

