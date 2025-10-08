Pojačane inspekcijske kontrole u prometu vina, rakije i piva

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije saopštilo je juče da je poljoprivredna inspekcija tokom ove godine sprovela pojačane kontrole u prometu vina, rakije i piva na celoj teritoriji Srbije, u cilju zaštite potrošača i obezbeđivanja kvaliteta i bezbednosti ovih pića na domaćem tržištu.

Ukupno je obavljeno 1.876 inspekcijskih nadzora, a u 176 slučajeva utvrđene su nepravilnosti u vezi sa zakonskom regulativom. Inspektori su doneli 34 rešenja o otklanjanju nedostataka, uglavnom zbog nepotpune deklaracije na srpskom jeziku, kao i 142 rešenja o zabrani prometa proizvoda koji nisu imali dokaze o bezbednosti ili nisu bili propisno označeni.

Zabranjen je promet pića u ukupnoj količini od 12.416 litara, procenjene vrednosti od 9.875.100 dinara, a podneto je 136 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i 29 prijava za privredni prestup.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić izjavio je da je prioritet Ministarstva bezbednost potrošača i očuvanje kvaliteta domaćih proizvoda.

Glamočić je ukazao na to da kontrole pokazuju da većina vina, piva i rakija na tržištu ispunjava sve propisane standarde, ali i dodao da će svaka nepravilnost biti sankcionisana.

Nema kompromisa kada je u pitanju zdravlje građana i poverenje u srpsku poljoprivredu, naglasio je on i najavio nastavak redovnih i vanrednih kontrola, sa ciljem zaštite zdravlja potrošača, suzbijanja nefer praksi i podizanja kvaliteta domaćih proizvoda.

