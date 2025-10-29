PODELA MAMAKA: Podrška poljoprivrednim gazdinstvima u borbi protiv glodara

Od oktobra Poljoprivredna stručna služba Sremska Mitrovica aktivna je u podeli mamaka poljoprivrednicima. Ova aktivnost je usmerena na manje poljoprivredne proizvođače, dok drugi, koji obrađuju veće površine, uglavnom sami već obezbeđuju mamke.

U savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji, zaštita useva od štetočina zauzima jedno od najvažnijih mesta. Pored standardnih mera zaštite, kao što su hemijski preparati i agrotehničke mere, sve češće se koriste i mamci, sredstva koja privlače i uništavaju insekte, glodare i druge štetočine na ciljan i ekološki prihvatljiv način.

-Pokrajina je obezbedila, na osnovu iskustva od prethodnih godina i problema sa glodarima, 31 tonu mamaka da podelimo. Svaki džak je težine 10 kilograma, tako će biti i podelejeno, gazdinstva do pet hektara dobiće tu količinu, okvirno tri hiljade gazdinstava. Ova akcija će pored našeg grada, biće sprovedena na teritoriji cele Vojvodine – rekao je Stevan Savčić, direktor Poljoprivredea stručne službe Sremska Mitrovica.

Kako su istakli u PSS, cilj je da proizvođači nauče kako da prepoznaju štetočine, izaberu odgovarajući mamac i primene ga u optimalnom trenutku. Takvim pristupom čuva se usev, ali i životna sredina, što je osnovni preduslov za održivu poljoprivredu.

Primena mamaka ima značajnu prednost u odnosu na klasično prskanje, jer se smanjuje količina hemikalija koje dospevaju u zemljište, vodu i vazduh. Time se doprinosi očuvanju korisnih insekata, poput pčela i bumbara, a smanjuje se i rizik od pojave rezistentnosti kod štetočina. Mamci se postavljaju ciljano, pa nema nepotrebnog rasipanja aktivne materije, što ujedno znači i ekonomičniju proizvodnju.

Projekat „Grad u službi poljoprivrede“ sufinansiran je iz budžeta Grada Sremska Mitrovica. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne odražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

