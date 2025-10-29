  • petak, 31. oktobar 2025.
PODELA MAMAKA: Podrška poljoprivrednim gazdinstvima u borbi protiv glodara
Projekti | Poljoprivreda | Sremska Mitrovica
0 Komentara

PODELA MAMAKA: Podrška poljoprivrednim gazdinstvima u borbi protiv glodara

29. oktobar 2025. godine

Od oktobra Poljoprivredna stručna služba Sremska Mitrovica aktivna je u podeli mamaka poljoprivrednicima. Ova aktivnost je usmerena na manje poljoprivredne proizvođače, dok drugi, koji obrađuju veće površine, uglavnom sami već obezbeđuju mamke.

U savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji, zaštita useva od štetočina zauzima jedno od najvažnijih mesta. Pored standardnih mera zaštite, kao što su hemijski preparati i agrotehničke mere, sve češće se koriste i mamci, sredstva koja privlače i uništavaju insekte, glodare i druge štetočine na ciljan i ekološki prihvatljiv način.

-Pokrajina je obezbedila, na osnovu iskustva od prethodnih godina i problema sa glodarima, 31 tonu mamaka da podelimo. Svaki džak je težine 10 kilograma, tako će biti i podelejeno, gazdinstva do pet hektara dobiće tu količinu, okvirno tri hiljade gazdinstava. Ova akcija će pored našeg grada, biće sprovedena na teritoriji cele Vojvodine – rekao je Stevan Savčić, direktor Poljoprivredea stručne službe Sremska Mitrovica.

Kako su istakli u PSS, cilj je da proizvođači nauče kako da prepoznaju štetočine, izaberu odgovarajući mamac i primene ga u optimalnom trenutku. Takvim pristupom čuva se usev, ali i životna sredina, što je osnovni preduslov za održivu poljoprivredu.

Primena mamaka ima značajnu prednost u odnosu na klasično prskanje, jer se smanjuje količina hemikalija koje dospevaju u zemljište, vodu i vazduh. Time se doprinosi očuvanju korisnih insekata, poput pčela i bumbara, a smanjuje se i rizik od pojave rezistentnosti kod štetočina. Mamci se postavljaju ciljano, pa nema nepotrebnog rasipanja aktivne materije, što ujedno znači i ekonomičniju proizvodnju.

Projekat „Grad u službi poljoprivrede“ sufinansiran je iz budžeta Grada Sremska Mitrovica. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne odražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
SREMSKA MITROVICA: 81 godina slobode
categories_image
Svoje zadržati, tuđe poštovati
categories_image
Edukacija i podela “Knjige polja”
categories_image
U SREDU REVANŠ: Podržimo mitrovačke odbojkašice!
categories_image
Sastav „Kalem“ za 15 godina programa „Čaj u 8“
categories_image
Održana promocija knjige Vesne Stanimirović
Povezane Vesti
categories_image

Sport | Sremska Mitrovica

Mlade Mitrovčanke prvoplasirane ...

categories_image

Društvo | Ekonomija | Vesti | Sremska Mitrovica

Sanacija obale Save u zoni Gomolave

categories_image

Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica

Kreativnost učenika na „Us...

categories_image

Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica

Deca velikog srca

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt