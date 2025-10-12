Počinje program Oktobarskih svečanosti u Beočinu

Povodom obeležavanja 16. oktobra, Dana oslobođenja i Dana opštine Beočin, u petak 10. oktobra u Beočinu počeo je program Oktobarskih svečanosti koji će ove godine trajati do 27. oktobra.

I ove godine, u saradnji sa javnim preduzećima, organizacijama i ustanovama, Opština Beočin pripremila je raznovrsne besplatne programe koji će u narednim danima ponuditi posetiocima priliku za druženje, rekreaciju, sportska, koncertna i kulturna dešavanja, besplatne preventivne preglede za decu i odrasle kao i druge aktivnosti namenjene porodicama i sugrađanima svih generacija.

Oktobarske svečanosti najavljene su podelom programa i poklona građanima opštine Beočin na promo štandu, u petak na platou centralne autobuske stanice u Beočinu, a istog dana od 13 do 17 časova odeljenje pedijatrije Doma zdravlja „Dr Dušan Savić Doda“ sprovelo je info dan za decu i roditelje gde su se vršili besplatni preventivni pregledi, edukacija na temu prevencije oboljenja koje izaziva HPV virus kao i besplatna vakcinacija HPV vakcinom.

U subotu, 11. oktobra u beočinskom Domu zdravlja od 8 do 12 časova organizovani su i besplatni preventivni pregledi za odrasle, u okviru kojih su građani mogli da izvrše laboratorisjke analize krvi (KKS), kontrolne preglede za dijabetičare, a sve osobe starije od 45 godina mogle su uraditi i besplatan skrinig na kolorektalni karcinom.

Beočin je i ove godine bio domaćin XV Međunarodnog turnira u džudou „Trofej Beočina“ koji je tokom vikenda, 11. i 12. oktobra, okupio oko 400 učesnika iz deset zemalja. Ceremonija svečanog otvaranja je u bila u subotu, 11. oktobra u 9.30 časova u Sportskom centru „Beočin“. Organizator događaja je Džudo klub „Cement“ a pokrovitelj događaja je Opština Beočin.

U ponedeljak, 13. oktobra, u Opštini Beočin biće upriličen svečani prijem za porodice boraca, ratnih i civilnih invalida rata na kome će Opština Beočin povodom obeležavanja 16. oktobra, uručiti boračke legitimacije kao i novčane nagrade deci boraca.

U sredu, 15. oktobra od 17 časova na Trgu mladosti u Beočinu biće upriličen muzički i zabavni program za najmlađe sugrađane i njihove porodice koji je pripremila Turistička organizacija opštine Beočin. Deca će ovom prilikom obeležiti Dan opštine na svoj način uz druženje i zabavu na omiljenom gradskom trgu sa animatorskim timom „Džentlmen i Dama“ dok će odrasli moći da uživaju i koncertu beočinskog „Čarli Braun“ benda.

Beočin će u četvrtak, 16. oktobra zvanično obeležiti svoj Dan opštine i Dan oslobođenja, programom koji počinje u 11 časova polaganjem venaca u Parku heroja, nakon čega će u 12 časova u Kulturnom centru opštine Beočin biti održana i Svečana sednica Skupštine opštine Beočin praćena svečanom akademijom na kojoj će biti dodeljena najviša opštinska priznanja – Oktobarske nagrade.

U petak, 17. oktobra u 12 časova na Trgu mladosti u Beočinu biće upriličena promocija rada Crvenog krsta „Beočin“ kao i predstavljanje mogućnosti volontiranja u ovoj organizaciji uz društevno-odgovornu kampanju u sklopu obeležavanja Evropskog dana protiv trgovine ljudima.

U petak, 17. oktobra za beočinsku publiku i sve goste Beočina biće upriličen poklon koncert popularnog muzičkog sastava Tropiko benda-a, koji će početi u 20 časova u Sportskom centru „Beočin“.

Ulaz na koncert je besplatan.

U subotu, 18. oktobra na programu Oktobarskih svečanosti je rekareativni dan a za sugrađane je organizovana planinarska tura stazama Fruške gore koja će početi u 8.45 časova iz naselja Dumbovo stazom koja vodi ka Gologlavi, Kobilici i Rimu do manastira Beočin. Dužina staze je oko 10 kilometara a za sve učesnike predviđen je piknik i druženje uz radionice za najmlađe na pauzi koju će grupa napraviti u šumskoj zajednici „Rim“.

Više informacija i prijave za učešće u planinarskoj turi, svi zainteresovani mogu dobiti putem broja telefona 065 86 91 368 svakog radnog dana od 8 do 15 časova.

Takođe u subotu, 18. oktobra, Kulturni centar opštine Beočin pripremio je besplatne bioskopske projekcije za decu i odrasle a na repertoaru od 17 časova posetioce očekuje crtani film „Štrumpfovi: Veliki film“ dok je u 19 časova na programu bioskopa film „F1“. Ulaz je besplatan.

Tokom vikenda, 18. i 19. oktobra, od 11 časova na velikom parkingu Sportskog centra „Beočin“ biće održane auto slalom trke u organizaciji ASU „Koala Rejsing“ iz Beočina i Sportskog auto i karting saveza Vojvodine. Tokom dva takmičarska dana, vozači će imati priliku da pokažu svoje veštine i spretnost na stazama a publiku očekuju dinamične vožnje i prava borba učesnika za najbolje vreme.

U nedelju, 19. oktobra u Sportskom centru „Beočin“ održaće se Kolo reagionalne lige u boksu u kome će učešće uzeti više od dvadeset klubova i njihovih takmičara koji dolaze u Beočin iz cele Vojvodine. Organizator događaja je Boks klub „Beočin“. Ulaz je slobodan.

U utorak, 21. oktobra publika će u Kulturnom centru opštine Beočin od 19 časova imati priliku da uživa u velikom koncertu KUD-a „Brile“, u okviru koga će se predstaviti brojni izvođači a program pod nazivom „Pozdravlje igrom i pesmom“ izvešće sve sekcije beočinskog najstarijeg kulturno umetničkog društva – folklorni ansambl, tamburaški orkestar, književni klub, amatersko pozorište kao i mešoviti hor. Pokrovitelj događaja je Opština Beočin.

U sredu, 22. oktobra u 19 časova u Kulturnom centru, u okviru programa Oktobarskih svečanosti biće upriličeno i otvaranje humanitarne izložbe slika „Bljesak u oku žene“ koja će predstaviti radove polaznica na istoimenom programu radionica slikanja. Sav prihod od prodaje slika i ovog puta biće usmeren na podršku sugrađanima kojima je pomoć i podrška u lečenju neophodna.

Kulturni centar opštine Beočin biće domaćin i promocije najnovijeg romana „Krojač“ autorke Jelene Bačić Alimpić koja će biti upriličena u petak, 24. oktobra u 19 časova u holu Kulturnog centra.

Kraj ovogodišnjih Oktobarskih svečanosti obeležiće održavanje pozorišnog festivala amaterskog stvaralaštva „PozorFest-a“, koji se ove godine, pod pokroviteljstvom Opštine Beočin, održava od 27. do 31. oktobra. Svečano otvaranje festivala biće upriličeno u Kulturnom centru opštine Beočin u ponedeljak, 27. oktobra u 20 časova predstavom „Telo“ koju će izvesti Amatersko pozorište KUD „Brile“. Ulaz je besplatan.

