Pobratimljenja gradova i negovanje jezika kroz igru

U okviru saradnje sa lokalnom samoupravom 2005. godine MKUD „Srem“ je bilo posrednik pobratimljenja gradova Sremska Mitrovica i mađarskog grada Dunaujvaroš. Saradnja je ostvarena kako na kulturnom tako i na privrednom nivou. Narednih nekoliko godina Društvo je svakog meseca u junu odlazilo na Festival nacionalnih manjina Dunaujvaroš gde je predstavljalo plesove Mađara iz Srema, dok je njihovo udruženje trubača uzimalo učešće na manifestacijama kod nas.

-Takođe, naše Društvo je učestvovalo i u programu povodom mađarskog nacionalnog praznika Sent Ištvana u gradu Dunaujvaroš, a za tu priliku, na inicijativu predsedništva MKUD „Srem“ na manifestaciji su, pored mađarskog KUD-a, učestvovali i tamburaši Sirmijumarta, kao i veterani gradskog Folklornog ansambla “Branko Radičević“. Zahvaljujući MKUD „Srem“ ova dva grada su ostvarila saradnju na privrednom nivou i redovno učestvovali jedni kod drugih na Sajmu privrede – kaže Dragana Šimonjik, umetnički rukovodilac folklorne grupe KUD-a.

Kako kaže, zbog velikog broja zainteresovanih u to vreme za igranje u folkloru i velike razlike u godinama, predsedništvo je donelo odluku da se pokrene folklor za decu. Sa decom su rađene tradicionalne dečje igre sa pevanjem što se pokazalo veoma dobro za usvajanje jezika. Na taj način deca su se kroz pesmu i igru još više zainteresovala za mađarski jezik.

Dragana se priseća da je sam početak rada folklorne grupe bio veoma težak. Kaže da je bilo puno zainteresovanih za ples, a malo onih koji su iza sebe imali neko igračko iskustvo. Da bi naučili osnove mađarskih čardaša, Predsedništvo je angažovalo koreografa Željka Kiša koji je dolazio iz Novog Sada i strpljivo pokazivao i objašnjavao prve korake.

Od osnovanja do danas, plesači su se menjali. Jedni su se oženili ili udali, drugi odselili, a neki su prosto odustali jer se nisu pronašli u tome. Od prvog dana do danas što se tiče starijih plesača aktivne su još samo Dragana Šimonjik i Gabrijela Varga, a obe su pre osnivanja MKUD „Srem“ igrale u Folklornom ansamblu „Branko Radičević“ i upravo tu su razvile ljubav prema folkloru i tradiciji.

Testvérvárosi kapcsolatok és a nyelvápolás játék által

A helyi önkormányzattal való együttműködés keretében 2005-ben a Szerémség MME közvetítő szerepet vállalt Szávaszentdemeter és a magyarországi Dunaújváros testvérvárosi kapcsolatának létrehozásában. Az együttműködés kulturális és gazdasági szinten egyaránt megvalósult. A következő években az Egyesület minden júniusban részt vett a Dunaújvárosban szervezett Nemzetiségi Fesztiválon, ahol a szerémségi magyarok táncait mutatta be, míg onnan a fúvószenekar látogatott el rendezvényeikre.

– Egyesületünk részt vett a Szent István-napi nemzeti ünnepi programban is Dunaújvárosban, és erre az alkalomra a Szerémség MME elnökségének kezdeményezésére a helyi magyar KUD mellett felléptek a Sirmiumart tamburásai, valamint a „Branko Radičević” városi néptáncegyüttes veteránjai is. A Szerémség MME-nek köszönhetően a két város gazdasági téren is együttműködést alakított ki, és rendszeresen részt vettek egymás Gazdasági Vásárain – meséli Simonyik Dragana, a néptánccsoport művészeti vezetője.

Elmondása szerint abban az időben a nagy érdeklődés és a jelentős korkülönbségek miatt az elnökség úgy döntött, hogy elindítják a gyermek-folklórcsoportot. A gyerekekkel hagyományos dalos játékokat gyakoroltak, ami rendkívül hatékonynak bizonyult a nyelvtanulásban. Így a gyerekek a dal és a játék révén még inkább érdeklődést mutattak a magyar nyelv iránt.

Dragana visszaemlékezése szerint a néptánccsoport első időszaka nagyon nehéz volt. Sok volt az érdeklődő, de kevés azok száma, akiknek volt némi táncos tapasztalata. A magyar csárdás alapjainak elsajátítása érdekében az elnökség Kis Željko koreográfust kérte fel, aki Újvidékről járt át, és türelmesen mutatta meg az első lépéseket.

Az alapítástól napjainkig a táncosok folyamatosan cserélődtek. Volt, aki megnősült vagy férjhez ment, mások elköltöztek, és akadtak, akik egyszerűen abbahagyták, mert nem találták meg benne önmagukat. A legidősebb táncosok közül az első naptól mindmáig aktív Simonyik Dragana és Varga Gabriella, akik már a Szerémség MME megalakulása előtt is a „Branko Radičević” Folklór együttesben táncoltak, és ott alakult ki bennük a folklór és a hagyomány iránti szeretet.

*Projekat „Sremci u crvenim čizmama“ sufinansiran je od strane Ministarstva informisanja i telekomunikacija. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne odražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.