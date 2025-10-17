  • petak, 17. oktobar 2025.
OŠTEĆENA VODOVODNA MREŽA: Dve ulice u Laćarku bez vode
Servis | Sremska Mitrovica
0 Komentara

OŠTEĆENA VODOVODNA MREŽA: Dve ulice u Laćarku bez vode

17. oktobar 2025. godine

U delu Laćarka u toku je hitna intervencija zbog oštećenja vodovodne mreže, od strane trećeg lica. Zbog toga su bez vode ostali potrošači u gornjem delu Fruškogorske ulice i jednom delu Ulice Vojina Štrbačkog.

Ekipa JKP „Vodovod“ je na terenu i radi na sanaciji kvara. Normalizacija vodosnabdevanja se očekuje u ranim večernjim satima.

Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja vode, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, dok se ne izbistri.

Potrošačima u ovom delu Laćarka iz JKP „Vodovod“ zahvaljuju se na strpljenju i razumevanju.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Mitrovčanin Zlatko Šimonjik nosilac viteškog ordena Svetog Đorđa
categories_image
Jedna osoba izgubila život u saobraćajnoj nesreći
categories_image
Najava isključenja struje za ponedeljak, 20. oktobar
categories_image
JKP „Komunalije“ omogućava finalni reprogram dugova do kraja godine
categories_image
Izmena režima saobraćaja zbog rekonstrukcije nadvožnjaka na petlji Sremska Mitrovica
categories_image
Sanitarna zaštita mitrovačkih izvorišta
Povezane Vesti
categories_image

Servis

Najava isključenja struje za pet...

categories_image

Društvo | Zabava | Sremska Mitrovica

Projekcije francuskih filmova

categories_image

Društvo | Sremska Mitrovica

Osnovano Udruženje „Vetera...

categories_image

Društvo | Sremska Mitrovica

Javna rasprava o SRP Zasavica

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt