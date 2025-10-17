OŠTEĆENA VODOVODNA MREŽA: Dve ulice u Laćarku bez vode

U delu Laćarka u toku je hitna intervencija zbog oštećenja vodovodne mreže, od strane trećeg lica. Zbog toga su bez vode ostali potrošači u gornjem delu Fruškogorske ulice i jednom delu Ulice Vojina Štrbačkog.
Ekipa JKP „Vodovod“ je na terenu i radi na sanaciji kvara. Normalizacija vodosnabdevanja se očekuje u ranim večernjim satima.
Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja vode, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, dok se ne izbistri.
Potrošačima u ovom delu Laćarka iz JKP „Vodovod“ zahvaljuju se na strpljenju i razumevanju.