  • utorak, 14. oktobar 2025.
Najava isključenja struje za sredu, 15. oktobar
Servis
0 Komentara

Najava isključenja struje za sredu, 15. oktobar

14. oktobar 2025. godine

Za sredu, 15. oktobar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 08:30 do 14:00 časova:

Manđeloški put od broja 2 do 10, od 1 do 59, brojevi 141, 174 i bb,
Translog Sekulić Ležimirski put bb
Mirkov Sanela potes Selište pored STS Potok

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
U utorak 14. oktobra izmenjen režim isporuke vodosnabdevanja u Beočinu i okolini
categories_image
STIGLA VODA: Saniran kvar u delu Masarikove ulice
categories_image
Jedna osoba povređena u saobraćaju
categories_image
HITNA INTERVENCIJA: Deo Masarikove ulice bez vode
categories_image
Najava isključenja struje za utorak, 14. oktobar
categories_image
Juče pet saobraćajnih nezgoda
Povezane Vesti
categories_image

Servis

Dve osobe povređene u tri saobra...

categories_image

Servis | Vesti

ISKLJUČENJA STRUJE U SREMU

categories_image

Servis | Vesti

Raspored radarskih kontrola na p...

categories_image

Servis

HITNA INTERVENCIJA – deo Mitrovi...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt