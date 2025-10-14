Najava isključenja struje za sredu, 15. oktobar

Za sredu, 15. oktobar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 08:30 do 14:00 časova:

Manđeloški put od broja 2 do 10, od 1 do 59, brojevi 141, 174 i bb,

Translog Sekulić Ležimirski put bb

Mirkov Sanela potes Selište pored STS Potok

