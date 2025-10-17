Najava isključenja struje za ponedeljak, 20. oktobar

Za ponedeljak, 20. oktobar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Sremska Mitrovica od 08:30 do 11:00 časova:
Jovana Štokovca,
Koste Abraševića,
Panonska,
Probova,
Žike Milovanovića,
Mirna,
Božice Stojšić od br. 1-13 i 2-16,
Josifa Rajačića od br. 1-19 i 2-14 i br. 95,
Veljka Petrovića od br. 1-37 i 2-14,
Laze Vozarevića od br. 2-36,
Draginje Nikšić od br. 87-95 i 74-82,
Petra Preradovića broj 88,
Laze Harambaše broj 1,
Nebojše Maletića od br. 1-9 i 2-14
Sremska MItrovica od 11:00 do 14:00 časova:
Jovana Dučića,
Milenka Grčića,
Pionirska,
Save Šumanovića,
Lukijana Mušickog od br. 42-56,
Petra Preradovića od br. 125-165 i 76-126,
Laze Harambaše od br. 1-9 i 2-10,
Laze Vozarevića broj 38