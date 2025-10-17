  • petak, 17. oktobar 2025.
Najava isključenja struje za ponedeljak, 20. oktobar
Servis
0 Komentara

Najava isključenja struje za ponedeljak, 20. oktobar

17. oktobar 2025. godine

Za ponedeljak, 20. oktobar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 08:30 do 11:00 časova:

Jovana Štokovca,
Koste Abraševića,
Panonska,
Probova,
Žike Milovanovića,
Mirna,
Božice Stojšić od br. 1-13 i 2-16,
Josifa Rajačića od br. 1-19 i 2-14 i br. 95,
Veljka Petrovića od br. 1-37 i 2-14,
Laze Vozarevića od br. 2-36,
Draginje Nikšić od br. 87-95 i 74-82,
Petra Preradovića broj 88,
Laze Harambaše broj 1,
Nebojše Maletića od br. 1-9 i 2-14

Sremska MItrovica od 11:00 do 14:00 časova:

Jovana Dučića,
Milenka Grčića,
Pionirska,
Save Šumanovića,
Lukijana Mušickog od br. 42-56,
Petra Preradovića od br. 125-165 i 76-126,
Laze Harambaše od br. 1-9 i 2-10,
Laze Vozarevića broj 38

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Jedna osoba izgubila život u saobraćajnoj nesreći
categories_image
Izmena režima saobraćaja zbog rekonstrukcije nadvožnjaka na petlji Sremska Mitrovica
categories_image
Dve saobraćajne nezgode na teritoriji Inđije
categories_image
Pojačane mere saobraćajne policije u cilju veće bezbednosti pešaka
categories_image
Naselje KPD u četvrtak pre podne bez vode
categories_image
Semafori na bulevaru u funkciji od 20.oktobra
Povezane Vesti
categories_image

Servis

Radno vreme “Komunalija”: Bespla...

categories_image

Servis

Raspored radarskih kontrola na p...

categories_image

Servis

Radovi na deonici Stara Pazova –...

categories_image

Servis | Vesti | Inđija

Ispiranje vodovodne mreže

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt