Najava isključenja struje za ponedeljak, 20. oktobar

Za ponedeljak, 20. oktobar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 08:30 do 11:00 časova:

Jovana Štokovca,

Koste Abraševića,

Panonska,

Probova,

Žike Milovanovića,

Mirna,

Božice Stojšić od br. 1-13 i 2-16,

Josifa Rajačića od br. 1-19 i 2-14 i br. 95,

Veljka Petrovića od br. 1-37 i 2-14,

Laze Vozarevića od br. 2-36,

Draginje Nikšić od br. 87-95 i 74-82,

Petra Preradovića broj 88,

Laze Harambaše broj 1,

Nebojše Maletića od br. 1-9 i 2-14

Sremska MItrovica od 11:00 do 14:00 časova:

Jovana Dučića,

Milenka Grčića,

Pionirska,

Save Šumanovića,

Lukijana Mušickog od br. 42-56,

Petra Preradovića od br. 125-165 i 76-126,

Laze Harambaše od br. 1-9 i 2-10,

Laze Vozarevića broj 38

