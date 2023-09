Najavljene izmene režima saobraćaja

Preduzeće za održavanje ulica i puteva “Sirmijum put” d.o.o. obaveštava javnost o izmenama saobraćaja i to:

-dana 19.09.2023. doći će do izmene režima saobraćaja u Кuzmnu, u Ulici Zmaj Jovina u Кuzminu zbog radova u vremenskom periodu od 10 do 13 časova zbog radova na interventnom održavanju, zamene armirano betonskog stuba mešovitog voda na raskrsnici ulica Zmaj Jovine i Filipa Višnjića u Кuzminu. Saobraćaj će se odvijati alternativnim pravcima.

-dana 23.09.2023. doći će do izmene režima saobraćaja u Ulici 1. novembra u Laćarku zbog održavavanja „SVELAĆARAČКOG SABORA“ u vremenskom periodu 16:00-17:00 doći će do izmene režima saobraćaja od benzinske stanice “Lukoil” do Školske ulice. Saobraćaj će se u toku manifestacije odvijati alternativnim pravcima kroz Laćarak.

Građani se mole da poštuju privremenu radnu saobraćajnu signalizaciju.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Twitter

Facebook