Najavljeno ispiranje vodovodne mreže odloženo za jun

Na zahtev mitrovičkih maturanata, gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović inicirao je odlaganje planiranih aktivnosti JKP „Vodovod“ na ispiranju vodovodne mreže za 10. i 11. jun, uzimajući u obzir da će maturskih svečanosti biti i ove i sledeće nedelje.
Detalje o izvođenju ovih radova u junu blagovremeno će se objaviti putem medija, sajta JKP „Vodovod“ i društvenih mreža.
S tim u vezi, obaveštavaju se potrošači JKP „Vodovod“ da će u četvrtak, 28. i petak, 29. maja, imati stabilno i redovno snabdevanje vodom.
Izvor: JKP Vodovod