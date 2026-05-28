Počinje primena kaznenih mera: Obavezna upotreba TAG uređaja za sva teretna vozila

Putevi Srbije obaveštava javnost da će od 1. jula početi sa primenom kaznena politika za sve vlasnike / korisnike vozila 4. kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski, upotrebom TAG uređaja.

Obaveza korišćenja TAG uređaja za teretna vozila stupila je na snagu 1. januara 2026. godine, shodno Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara (član 198. stav 13). Putevi Srbije donelo je odluku da punu primenu zakonskih odredbi odloži, kako bi se obezbedio prelazni period i tehnička podrška za sve korisnike.

Za postupanje suprotno odredbama Zakon propisuje sledeće kazne:

-500.000 – 2.000.000 dinara za pravno lice

-10.000 – 100.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu

-10.000 – 500.000 dinara za preduzetnika

-5.000 – 50.000 dinara za fizičko lice

Putevi Srbije poziva sve prevoznike koji još nisu uveli TAG uređaje u svoja vozila da to učine u najkraćem roku i time osiguraju brži, jednostavniji i bezbedniji prolazak kroz naplatne stanice i izbegnu dodatne kazne.

Jedini redovan način plaćanja putarine za vozila 4. kategorije, u bezbarijernom (MLFF) sistemu naplate putarine koji funkcioniše na deonici Obilaznice Beograda jeste putem registracije TAG uređaja na web platformu Toll4All.

Svi koji putarinu na Obilaznici Beograda ne plate putem TAG uređaja registrovanog na Toll4All platformu, već koriste pripejd ili postpejd TAG uređaj, ispostaviće se račun za naknadnu naplatu putarine sa uračunatim dodatnim troškovima vanrednog postupka.

Za sve detaljne informacije, dodatna pitanja, tehničku podršku, prevoznici se mogu obratiti Korisničkom centru Putevi Srbije putem besplatnog poziva na tel. 0800 111 004, mejl na adresu: korisnickicentar@putevi-srbije.rs ili se informisati na https://toll4all.com/ .

