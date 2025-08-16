Od početka avgusta ugašeno približno 2.000 požara

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da je u poslednja 24 časa na teritoriji Srbije evidentirano 290 vanrednih događaja, od kojih 262 požara na otvorenom prostoru.

To još jednom ukazuje na neophodnost odgovornog ponašanja svih građana i striktnog poštovanja zakonskih odredbi koje zabranjuju upotrebu otvorenog plamena na otvorenom prostoru.

Samo jedna varnica može ugroziti živote ljudi i prouzrokovati velike materijalne gubitke, zbog čega u slučaju uočavanja požara građani bez odlaganja treba da pozovu vatrogasno-spasilačku službu na broj 193.

Pripadnici Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova ugasili su od početka avgusta 1.984 požara na teritoriji naše zemlje.

Na ovim događajima bio je angažovan 6.021 vatrogasac-spasilac, sa 2.587 vozila, a zahvaljujući pravovremenim i profesionalnim intervencijama spaseno je 387 lica, više od 100 objekata, domaćih životinja, vozila, imanja i poljoprivrednih useva.

Sektor za vanredne situacije podseća na to da je Zakonom o zaštiti od požara strogo zabranjeno spaljivanje trave, niskog rastinja, ostataka strnih useva i smeća, kao i loženje vatre u šumi i na udaljenosti manjoj od 200 metara od šume.

Za nepoštovanje ovih odredbi propisane su novčane kazne u iznosu od 10.000 do 50.000 dinara za fizička lica, dok se kazne za pravna lica kreću od 300.000 do 1.000.000 dinara.

Sektor će u narednom periodu, u saradnji sa drugim linijama rada MUP-a i nadležnim inspekcijskim službama, pojačati nadzor i kontrolu na terenu radi otkrivanja i procesuiranja neodgovornih pojedinaca, sa ciljem smanjenja broja požara na otvorenom prostoru i jačanja bezbednosti naših građana i njihove imovine.

