Mitrovčani ne daju prvo mesto

U foajeu Sportsko-poslovnog centra „Pinki“ u Sremskoj Mitrovici odigran je izuzetno zanimljiv meč koji je obeležio tmurno nedeljno prepodne. Stonoteniseri Srem-Spina ugostili su komšije iz Rume i pred malobrojnom, ali vernom publikom, ostvarili novu pobedu rezultatom 4:1, čime su zadržali prvo mesto na tabeli.

Rumljani su doputovali sa mladom, ali veoma talentovanom ekipom. Za domaće su nastupili Mladen Nedeljković, Hamid Tokić i Bogdan Vunić, dok su za Rumljane igrali Danilo Jovanović, Stefan Živčić, David Živković i najmlađi među njima, jedanaestogodišnji Bogdan Mitrović.

U prvim partijama iskusniji domaći igrači pokazali su sigurnu igru — Tokić je savladao Živčića sa 3:0, a Nedeljković bio bolji od Jovanovića istim rezultatom. Jedini poen za goste doneo je David Živković, pobedivši mladog Vunića sa 3:0.

Veliku borbu publika je videla u dublu, gde su za Srem-Spin igrali Nedeljković i Tokić, a za goste Jovanović i Mitrović. Posle uzbudljive završnice domaći su slavili sa 3:2, čime su poveli sa 3:1 u ukupnom skoru. U poslednjem meču Tokić je ponovo bio siguran, savladavši Jovanovića sa 3:1 i doneo svojoj ekipi konačnu pobedu od 4:1.

U poslednjem kolu jesenjeg dela prvenstva, Srem-Spin gostuje u Čalmi, gde će se sastati sa ekipom Sloge.

