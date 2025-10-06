Karate klub Srem prvi u generalnom plasmanu na Mavaši kupu

U sportskom centru SPENS u Novom Sadu održan je 21. Kup prijateljstva, Mavaši kup, u organizaciji Karate kluba Mavaši i Karate saveza Vojvodine. Na ovom tradicionalnom međunarodnom turniru okupilo se više od 650 takmičara iz brojnih klubova iz zemlje i regiona. Karate klub Srem iz Sremske Mitrovice, predvođen trenerom Ivom Begović, ostvario je izuzetan uspeh osvojivši prvo mesto u generalnom plasmanu svih klubova, kao i prvo mesto u kategoriji kate. Ovim rezultatom Sremci su još jednom potvrdili da su među najuspešnijim karate kolektivima u zemlji.

Za najuspešniju takmičarku turnira proglašena je Dunja Berezni, koja je osvojila tri zlatne medalje i tako briljirala u konkurenciji brojnih učesnika. Karate klub Srem na ovom takmičenju nastupio je sa velikim brojem takmičara, među kojima su bili i novi članovi kluba koji su ostvarili svoje prve nastupe. Ukupno je osvojeno 15 zlatnih, šest srebrnih i dve bronzane medalje.

Zlatne medalje osvojili su Dunja Berezni (2x), Sara Starčević (2x), Lena Brnja (2x), Uroš Trumić, Dušan Savić, Jana Vrekić (2x), Sara Trumić, Jovana Benak, kao i kata tim kadetkinje/juniorke (Murić, Starčević i Malbašić), kata tim nade (Berezni, Benak i Pavlović) i kata tim poletarci (Milovanović, Trajković i Trumić).

Srebrne medalje osvojili su Helena Malbašić, Sara Trumić, Dušan Savić, Lena Pejić, Uroš Trumić i kata tim pionirke (Jocić, Pšibiljski i Pejić). Bronzane medalje pripale su Milošu Trajkoviću i kata timu pioniri u sastavu Nina Vukas, David Kozeljac i Ognjen Mijić.

Trener Iva Begović istakla je da je posebno ponosna na posvećenost i borbenost svih svojih takmičara, kao i na uspešan debi novih članova kluba.

-Ovo je rezultat velikog rada, discipline i timskog duha. Posebno me raduje što su i najmlađi pokazali da se budućnost našeg kluba ne brine – naglasila je Begović.

Karate klub Srem nastavlja pripreme za predstojeća takmičenja, a ovaj uspeh još jednom potvrđuje da se u Sremskoj Mitrovici radi kvalitetno, predano i sa jasnim ciljem, stvaranje šampiona.

