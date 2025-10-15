JP „Srem-gas“ unapredilo sistem odorizacije gasa u skladu sa novim standardima

JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica uspešno je sprovelo sve aktivnosti u skladu sa novim Standardom koji reguliše tehničku odorizaciju prirodnog gasa, čime je dodatno unapređena bezbednost korisnika i zaštita životne sredine.

Prema važećim propisima, u svim merno-regulacionim stanicama na teritoriji Sremske Mitrovice, kao i u naseljima Jarak, Šašinci, Laćarak i Mačva, spremnici za odorant izmešteni su iz podzemnih u nadzemne objekte. Ova promena omogućava bržu detekciju eventualnog curenja i time značajno smanjuje rizik po životnu sredinu.

Već nekoliko godina kao odorant koristi se THT (tetrahidrotiofen), supstanca koja se dodaje prirodnom gasu kako bi mu se dao karakterističan miris i omogućilo lako uočavanje njegovog prisustva u slučaju curenja. THT se koristi umesto merkaptana jer je sa stanovišta zaštite životne sredine prihvatljiviji odorant.

Pored izmeštanja spremnika, JP „Srem-gas“ izvršilo je i kompletnu rekonstrukciju i modernizaciju odorizatorskih vodova, čime je osigurano da čitav sistem funkcioniše u skladu sa najvišim tehničkim i ekološkim standardima.

– Ove aktivnosti su deo naše kontinuirane brige za bezbednost potrošača i zaštitu životne sredine. Primenom novog Standarda podižemo kvalitet usluge na viši nivo i obezbeđujemo još sigurniju distribuciju gasa“, izjavio je Dražen Riđošić v.d. direktora JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica.

Ovim potezom JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica potvrđuje svoju posvećenost bezbednosti, efikasnosti i očuvanju životne sredine, u službi svojih korisnika i zajednice.

