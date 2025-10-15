  • sreda, 15. oktobar 2025.
JP „Srem-gas“ unapredilo sistem odorizacije gasa u skladu sa novim standardima
Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti
0 Komentara

JP „Srem-gas“ unapredilo sistem odorizacije gasa u skladu sa novim standardima

15. oktobar 2025. godine

JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica uspešno je sprovelo sve aktivnosti u skladu sa novim Standardom koji reguliše tehničku odorizaciju prirodnog gasa, čime je dodatno unapređena bezbednost korisnika i zaštita životne sredine.

Prema važećim propisima, u svim merno-regulacionim stanicama na teritoriji Sremske Mitrovice, kao i u naseljima Jarak, Šašinci, Laćarak i Mačva, spremnici za odorant izmešteni su iz podzemnih u nadzemne objekte. Ova promena omogućava bržu detekciju eventualnog curenja i time značajno smanjuje rizik po životnu sredinu.

Već nekoliko godina kao odorant koristi se THT (tetrahidrotiofen), supstanca koja se dodaje prirodnom gasu kako bi mu se dao karakterističan miris i omogućilo lako uočavanje njegovog prisustva u slučaju curenja. THT se koristi umesto merkaptana jer je sa stanovišta zaštite životne sredine prihvatljiviji odorant.

Pored izmeštanja spremnika, JP „Srem-gas“ izvršilo je i kompletnu rekonstrukciju i modernizaciju odorizatorskih vodova, čime je osigurano da čitav sistem funkcioniše u skladu sa najvišim tehničkim i ekološkim standardima.

– Ove aktivnosti su deo naše kontinuirane brige za bezbednost potrošača i zaštitu životne sredine. Primenom novog Standarda podižemo kvalitet usluge na viši nivo i obezbeđujemo još sigurniju distribuciju gasa“, izjavio je Dražen Riđošić v.d. direktora JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica.

Ovim potezom JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica potvrđuje svoju posvećenost bezbednosti, efikasnosti i očuvanju životne sredine, u službi svojih korisnika i zajednice.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Koncert i promocija albuma „Lilith Abi“ u Mitrovici
categories_image
7 miliona dinara za ugovore energetske sanacije za građane u opštini Beočin
categories_image
Uređenje atarskih puteva novom tehnologijom
categories_image
Priprema školskogvina od ovogodišnjeg roda-Prošlovreme slugu, nastupaju gospodari vinograda
categories_image
PREDAVANJE U PSS: Genetika u službi stočarstva
categories_image
UNS-DNV organizuje radionice o autorskim pravima u medijima
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Vesti

Pokrajina pomaže u saniranju pos...

categories_image

Društvo

Na kisocima je novi broj “Sremsk...

categories_image

Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica

Završena kupališna sezona na mit...

categories_image

Društvo | Zabava | Vesti | Beočin

Počelo “Bebi beo leto” – v...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt