Efikasna i transparentna isplata podsticaja poljoprivrednicima

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije saopštila je da je uspešno završena obrada zahteva poljoprivrednih proizvođača podnetih u 2025. godini za povraćaj akcize na gorivo za račune izdate krajem 2024. godine.

U saopštenju se navodi da je u ovoj fazi postupka doneto 8.839 rešenja o refakciji, u ukupnom iznosu od 89 miliona dinara, pri čemu su sva rešenja dostavljena korisnicima putem portala eUprava.

Neophodno je da poljoprivrednici redovno proveravaju svoje eSanduče na portalu eUprava, kako bi preuzeli svoja rešenja, a nakon prihvatanja rešenja, ukoliko su saglasni sa iznosom, potrebno je da se odreknu prava na žalbu na portalu eAgrar.

Na taj način rešenja postaju pravosnažna i izvršna, što omogućava bržu isplatu sredstava na račune registrovane u Registru poljoprivrednih gazdinstava.

Uprava za agrarna plaćanja nastavlja da radi na obradi preostalih zahteva, sa ciljem da sva gazdinstva u najkraćem roku dobiju odgovarajuću podršku.

Ovim aktivnostima država još jednom potvrđuje svoju opredeljenost da obezbedi brzu i transparentnu isplatu podsticaja poljoprivrednim proizvođačima širom Srbije, dodaje se u saopštenju.

Izvor: www.srbija.gov.rs

