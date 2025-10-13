  • ponedeljak, 13. oktobar 2025.
Dvodnevni stručni skup o dramskoj kulturi i scenskom obrazovanju, prijave u toku
13. oktobar 2025. godine

Kulturni centar „Pećinci“ biće domaćin akreditovanog dvodnevnog stručnog skupa pod nazivom „Dramska kultura – scensko obrazovanje i vaspitanje“, namenjenog vaspitačima, učiteljima, nastavnicima i profesorima srpskog jezika i književnosti, nastavnicima muzičke kulture, kao i nastavnicima u muzičkim školama iz čitave Vojvodine.

Skup će biti održan 28. i 29. oktobra 2025. godine u prostorijama Kulturnog centra „Pećinci“, u saradnji sa Savezom umetničkog stvaralaštva amatera Vojvodine i Akademijom umetnosti u Novom Sadu. Program je akreditovan u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja pod brojem 1382i donosi 16 sati stručnog usavršavanja, što ga svrstava među priznate oblike kontinuiranog profesionalnog obrazovanja prosvetnih radnika.

Kako ističu organizatori, cilj skupa je da se kroz praktične radionice i stručna predavanja učesnicima omogući unapređivanje znanja i veština u oblasti scensko-dramske metodologije, te njena primena u nastavi i vaspitno-obrazovnom procesu. Program će voditi priznati stručnjaci i profesori sa Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu: dr Miljan Vojnović, docent, dramski umetnik i pedagog – vođa projekta, dr um. Agota Vitkai-Kučera, redovni profesor, dr um. Saša Latinović, glumac i redovni profesor, dr Marijana Prpa Fink, redovni profesor i Emilija Mrdaković, reditelj.

Tokom dvodnevnog programa, učesnici će kroz radionice prolaziti teme poput scenskog i dramskog stvaralaštva, kulture govora, vokalne tehnike, neverbalnog scenskog izraza, rada sa lutkom i osnova režije, sa posebnim osvrtom na primenu dramskih elemenata u nastavi jezika i književnosti. Program je osmišljen kao interaktivna radionica, u kojoj će učesnici aktivno učestvovati u vežbama i grupnom radu. Radni dan će trajati od 10 do 18 časova, uz predviđene pauze i diskusije nakon svakog segmenta.

Svi zainteresovani vaspitači, učitelji i nastavnici mogu se prijaviti najkasnije do 20. decembra 2025. godine putem sledećeg linka.

Broj mesta je ograničen, a prijave su obavezne.

