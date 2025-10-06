  • ponedeljak, 6. oktobar 2025.
Đorđe Petrović ovogodišnji dobitnik Mihizove nagrade za dramsko stvaralaštvo

6. oktobar 2025. godine

Irig- Đorđe Petrović iz Šapca ovogodišnji je dobitnik Mihizove nagrade za dramsko stvaralašto. Žiri nagrade za dramsko stvaralaštvo „Borislav Mihajlović Mihiz“, koju dodeljuje Srpska čitaonica u Irigu, u sastavu: Jovan Popović, dramski pisac, prof. dr Vladislava Gordić Petković, književni kritičar, i prof. Uglješa Šajtinac, dramski pisac i romansijer (predsednik žirija), doneo je jednoglasnu odluku da se nagrada „Borislav Mihajlović Mihiz“ za 2025. godinu dodeli Petroviću, za dosadašnji ostvareni opus. Nagrada će biti uručena 17. oktobra 2025. godine u Mihizovoj rodnoj kući u Irigu, na dan rođenja Borislava Mihajlovića Mihiza.

