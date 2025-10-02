Da li znate nekog ko zaslužuje Novembarsku nagradu?

Raspisan javni poziv za podnošenje Inicijativa za dodelu Novembarske nagrade grada Sremska Mitrovica za 2025. godinu.
Novembarska nagrada je gradsko priznanje, a dodeljuje se svake druge godine počev od 2009. godine, građanima u znak priznanja za značajna dostignuća u oblastima:
-privrede
-obrazovanja, zdravstva, nauke,
-kulture,
-sporta i
-za poseban doprinos na afirmaciji grada.
Inicijativu za dodelu nagrada i drugih priznanja pokreću preduzeća, ustanove, organizacije i građani.
Obrazložene pismene inicijative za dodelu Novembarske nagrade se podnose se Odboru za nagrade i priznanja Skupštine Grada Sremska Mitrovica, putem Gradske uprave za kulturu i sport, zaključno sa 15.10. 2025. godine.