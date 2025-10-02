  • četvrtak, 2. oktobar 2025.
Da li znate nekog ko zaslužuje Novembarsku nagradu?
Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti
0 Komentara

Da li znate nekog ko zaslužuje Novembarsku nagradu?

2. oktobar 2025. godine

Raspisan javni poziv za podnošenje Inicijativa za dodelu Novembarske nagrade grada Sremska Mitrovica za 2025. godinu.

Novembarska nagrada je gradsko priznanje, a dodeljuje se svake druge godine počev od 2009. godine, građanima u znak priznanja za značajna dostignuća u oblastima:
-privrede
-obrazovanja, zdravstva, nauke,
-kulture,
-sporta i
-za poseban doprinos na afirmaciji grada.

Inicijativu za dodelu nagrada i drugih priznanja pokreću preduzeća, ustanove, organizacije i građani.

Obrazložene pismene inicijative za dodelu Novembarske nagrade se podnose se Odboru za nagrade i priznanja Skupštine Grada Sremska Mitrovica, putem Gradske uprave za kulturu i sport, zaključno sa 15.10. 2025. godine.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Osumnjičen za prodaju droge – policija zaplenila 1,7 kilograma marihuane
categories_image
„Sajam stvaralaštva seoskih žena u Vojvodini“
categories_image
Prijem novih vojnika u tenkovske, mehanizovane i jedinice besposadnih platformi
categories_image
Ispitivanje probnim opterećenjem mosta preko reke Save teče po planu
categories_image
U dve akcije dobrovoljnog davanja krvi prikupljene 43 jedinice
categories_image
Inicijativa za dodelu Plakete grada Sremska Mitrovica
Povezane Vesti
categories_image

Vesti | Inđija

Inđiji još jedna nagrada

categories_image

Vesti | Šid

Akcija dobrovoljnog davalaštva

categories_image

Kultura | Vesti | Inđija

„Romeo i Julija“ u i...

categories_image

Vesti | Ruma

UPIS MALIŠANA U VRTIĆ

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt