Akcija odnošenja otpada u MZ „29. novembar“

Mesna zajednica „29. novembar“ u periodu od 27. do 31. oktobra 2025. godine sprovodi akciju odnošenja smeća, kabastog i građevinskog otpada.
U okviru akcije, kontejneri će biti postavljeni na 20 lokacija na teritoriji mesne zajednice. Na svakoj lokaciji, kontejner će biti postavljen u ranim jutarnjim časovima, a odvoženje je planirano sledećeg jutra, po utvrđenom rasporedu.
Iz Mesne zajednice apeluju na građane da otpad odlažu isključivo u postavljene kontejnere, kako bi akcija bila uspešno realizovana i na korist svih stanovnika.
Raspored postavljanja kontejnera:
Ponedeljak, 27. oktobar 2025.
Mite Kostića 77
Radnička (dečije igralište)
Mačvanska – Laze Kostića
Mačvanska – Majevička
Utorak, 28. oktobar 2025.
Dudara – Kosovke devojke
Kosovke devojke 11
Milana Škrgića 1
Kosovke devojke (kod pruge)
Sreda, 29. oktobar 2025.
Bosutski put (izlaz prema naselju)
Bosutski put (kod mosta)
Savski cvet 118
Savski cvet 128
Četvrtak, 30. oktobar 2025.
Bosutski put 159
Bosutski put 175
Đure Daničića – Bosutski put
Đure Daničića (Ogrev)
Petak, 31. oktobar 2025.
Đure Daničića – Radničko igralište
Bulevar Konstantina Velikog 37
Bulevar Konstantina Velikog 61
Livadska – Aurelijanova