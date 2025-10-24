  • petak, 24. oktobar 2025.
Akcija odnošenja otpada u MZ „29. novembar“
Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti
0 Komentara

Akcija odnošenja otpada u MZ „29. novembar“

24. oktobar 2025. godine

Mesna zajednica „29. novembar“ u periodu od 27. do 31. oktobra 2025. godine sprovodi akciju odnošenja smeća, kabastog i građevinskog otpada.

U okviru akcije, kontejneri će biti postavljeni na 20 lokacija na teritoriji mesne zajednice. Na svakoj lokaciji, kontejner će biti postavljen u ranim jutarnjim časovima, a odvoženje je planirano sledećeg jutra, po utvrđenom rasporedu.

Iz Mesne zajednice apeluju na građane da otpad odlažu isključivo u postavljene kontejnere, kako bi akcija bila uspešno realizovana i na korist svih stanovnika.

Raspored postavljanja kontejnera:

Ponedeljak, 27. oktobar 2025.
Mite Kostića 77
Radnička (dečije igralište)
Mačvanska – Laze Kostića
Mačvanska – Majevička

Utorak, 28. oktobar 2025.
Dudara – Kosovke devojke
Kosovke devojke 11
Milana Škrgića 1
Kosovke devojke (kod pruge)

Sreda, 29. oktobar 2025.
Bosutski put (izlaz prema naselju)
Bosutski put (kod mosta)
Savski cvet 118
Savski cvet 128

Četvrtak, 30. oktobar 2025.
Bosutski put 159
Bosutski put 175
Đure Daničića – Bosutski put
Đure Daničića (Ogrev)

Petak, 31. oktobar 2025.
Đure Daničića – Radničko igralište
Bulevar Konstantina Velikog 37
Bulevar Konstantina Velikog 61
Livadska – Aurelijanova

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
IZ MITROVAČKE BIBLIOTEKE: Knjiga za vikend!
categories_image
Humanitarni turnir “Jamb u Jarku” 2. novembra
categories_image
Održana 25. Smuđijada
categories_image
Ranije odvoženje smeća
categories_image
Uređenje centra Bosuta
categories_image
Rumljanin uhapšen zbog napada i krađe
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Ruma

NEKAD U SREMSKIM (1983): U Rumi ...

categories_image

Vesti | Ruma

Izmena režima saobraćaja povodom...

categories_image

Društvo

Baš pravi blagoslov

categories_image

Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica

Novi uređaj za Dom zdravlja

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt