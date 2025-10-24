Akcija odnošenja otpada u MZ „29. novembar“

Mesna zajednica „29. novembar“ u periodu od 27. do 31. oktobra 2025. godine sprovodi akciju odnošenja smeća, kabastog i građevinskog otpada.

U okviru akcije, kontejneri će biti postavljeni na 20 lokacija na teritoriji mesne zajednice. Na svakoj lokaciji, kontejner će biti postavljen u ranim jutarnjim časovima, a odvoženje je planirano sledećeg jutra, po utvrđenom rasporedu.

Iz Mesne zajednice apeluju na građane da otpad odlažu isključivo u postavljene kontejnere, kako bi akcija bila uspešno realizovana i na korist svih stanovnika.

Raspored postavljanja kontejnera:

Ponedeljak, 27. oktobar 2025.

Mite Kostića 77

Radnička (dečije igralište)

Mačvanska – Laze Kostića

Mačvanska – Majevička

Utorak, 28. oktobar 2025.

Dudara – Kosovke devojke

Kosovke devojke 11

Milana Škrgića 1

Kosovke devojke (kod pruge)

Sreda, 29. oktobar 2025.

Bosutski put (izlaz prema naselju)

Bosutski put (kod mosta)

Savski cvet 118

Savski cvet 128

Četvrtak, 30. oktobar 2025.

Bosutski put 159

Bosutski put 175

Đure Daničića – Bosutski put

Đure Daničića (Ogrev)

Petak, 31. oktobar 2025.

Đure Daničića – Radničko igralište

Bulevar Konstantina Velikog 37

Bulevar Konstantina Velikog 61

Livadska – Aurelijanova

