ZLATO ZA MILINKOVIĆA: Tribal uspešan na NoGi Challenge-u

Na takmičenju NoGi Challenge Novi Sad, odrzanom u nedelju 28. septembra MMA klub Tribal je nastupio sa 12 takmičara i pokazao svoje tehničke sposobnosti, snagu i potencijal. Iako nisu išli u kompletnom sastavu i bez velikih očekivanja, ostvareni su sledeći rezultati:

Jovan Ostojić – 5. mesto

Ognjen Kalinić – 5. mesto

Marko Ćetković – 5. mesto

Strahinja Galetić – 2. mesto

Teodora Baćić – 2. mesto (nastupala u težoj kategoriji)

Uglješa Janković – 3. mesto

Marko Savić – 9. mesto

Leo Hopić – 3. mesto (takmičio se u starijoj uzrasnoj selekciji)

Ognjen Milinković – 1. mesto

Dušan Radojčić – 5. mesto (takmičio se u težoj kategoriji)

Aleksandar Nenadović – 5. mesto (takmičio se u težoj kategoriji)

Po prvi put od nastanka kluba imali su ženskog takmičara, Teodoru Baćić. Iako je njena kategorija -60kg, hrabro je nastupila u -65kg i donela srebro. Aleksandar Nenadović je pokazao borbenost, nastupivši u kategoriji -50kg umesto u svojoj -34kg, pokazao veliko srce i ostvario odličan rezultat.

Ognjen Milinković je ostvario najveći uspeh – tri završnice i zlatna medalja. Ognjen je aktuelni šampion države u MMA i BJJ, a svojim nastupima je već skrenuo na sebe pažnju, kako sudija i takmičara, tako i publike, atraktivnim nastupima. Cilj je da ove sezone postane dvostruki prvak u MMA i BJJ i ponese titulu dvostrukog tj. četvorostrukog šampiona u kategoriji -50kg i -55kg.

Dušan Radojčić se nadmetao u -55kg umesto u svojoj -48kg kategoriji, dok je Leo Hopić nastupao u starijoj uzrasnoj selekciji, pa su njihovi plasmani dodatno vredni poštovanja.

-Na NoGi Challenge-u je nastupalo 257 takmičara iz nekoliko zemalja, tako da se on ne svrstava po brojnosti u velika takmičenja, ali je po kvalitetu takmičara u samom vrhu. Zajedno sa VIN Challenge, koji nas ocekuje 18. oktobra je uvertira za najveci događaj, Kup Srbije u grapplingu, koji će se održati 16. novembra. Napomenuo bih da se Tribal ove godine visoko kotira na rang listi. U BJJ smo u juniorskim selekcijama u top 5 klubova u Srbiji, a u seniorskim u top 15 od preko 70 klubova. Ista situacija je i u MMA, gde stojimo rame uz rame sa najvecim i mnogo poznatijim klubovima u Srbiji – istakao je trener Slađan Jugović.

