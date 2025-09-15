Za razvoj turizma u Vojvodini 125 miliona dinara

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković uručila je ugovore vredne 125 miliona dinara predstavnicima šest lokalnih samouprava, Inđije, Sombora, Nove Crnje, Temerina, Bačkog Petrovca i Kanjiže, namenjene unapređenju turističkog potencijala.

Prema rečima predsednice Gojković, ovakva ulaganja pokazuju da je Pokrajinska vlada prepoznala turizam kao jedan od ključnih razvojnih pravaca.

-Veliko mi je zadovoljstvo što su opštine veoma aktivne kad god se raspišu konkursi na pokrajinskom nivou, i što delimo zajedničku viziju da je razvoj turizma izuzetno značajan za celu teritoriju AP Vojvodine. Drago mi je što svi imaju nove, inovativne projekte kojima mogu privući kako domaće, tako i strane turiste – izjavila je predsednica.

Gojkovićeva je poručila da će Pokrajinska vlada nastojati da i naredne godine, sa još većim obimom sredstava, raspiše konkurs namenjen unapređenju turističkog potencijala.

Sredstva su opredeljena Gradu Somboru za projekat izgradnje trim staze sa rasvetom, sportskim terenima i dečjim igralištem u Rokovačkoj šumi, Opštini Inđija za uređenje parka sa sportskim terenima, dečjim igralištem i javnom rasvetom, Opštini Nova Crnja za dva projekta – faznu izgradnju bazena sa zabavnim sadržajima u Srpskoj Crnji i za izradu projektne dokumentacije kao osnove za nastavak ulaganja u turističku infrastrukturu.

Konkursom je podržan i projekat rekonstrukcije sportskog objekta u Temerinu, obnova objekta za potrebe Muzeja vojvođanskih Slovaka u Bačkom Petrovcu, kao i izrada dokumentacije za rekonstrukciju trga i prateće infrastrukture u centru Kanjiže.

Događaju je prisustvovao i pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.