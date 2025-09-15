  • ponedeljak, 15. septembar 2025.
Za razvoj turizma u Vojvodini 125 miliona dinara
Društvo | Vesti | Inđija
0 Komentara

Za razvoj turizma u Vojvodini 125 miliona dinara

15. septembar 2025. godine

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković uručila je ugovore vredne 125 miliona dinara predstavnicima šest lokalnih samouprava, Inđije, Sombora, Nove Crnje, Temerina, Bačkog Petrovca i Kanjiže, namenjene unapređenju turističkog potencijala.

Prema rečima predsednice Gojković, ovakva ulaganja pokazuju da je Pokrajinska vlada prepoznala turizam kao jedan od ključnih razvojnih pravaca.

-Veliko mi je zadovoljstvo što su opštine veoma aktivne kad god se raspišu konkursi na pokrajinskom nivou, i što delimo zajedničku viziju da je razvoj turizma izuzetno značajan za celu teritoriju AP Vojvodine. Drago mi je što svi imaju nove, inovativne projekte kojima mogu privući kako domaće, tako i strane turiste – izjavila je predsednica.

Gojkovićeva je poručila da će Pokrajinska vlada nastojati da i naredne godine, sa još većim obimom sredstava, raspiše konkurs namenjen unapređenju turističkog potencijala.

Sredstva su opredeljena Gradu Somboru za projekat izgradnje trim staze sa rasvetom, sportskim terenima i dečjim igralištem u Rokovačkoj šumi, Opštini Inđija za uređenje parka sa sportskim terenima, dečjim igralištem i javnom rasvetom, Opštini Nova Crnja za dva projekta – faznu izgradnju bazena sa zabavnim sadržajima u Srpskoj Crnji i za izradu projektne dokumentacije kao osnove za nastavak ulaganja u turističku infrastrukturu.

Konkursom je podržan i projekat rekonstrukcije sportskog objekta u Temerinu, obnova objekta za potrebe Muzeja vojvođanskih Slovaka u Bačkom Petrovcu, kao i izrada dokumentacije za rekonstrukciju trga i prateće infrastrukture u centru Kanjiže.

Događaju je prisustvovao i pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Indiansi iz Inđije otvorili sezonu sa dve pobede u Maradiku
categories_image
OSAM DECENIJA SLOBODE: Kad je Volf prošetao Rumom
categories_image
Šta učiniti sa spornim žardinjerama?
categories_image
Održan protest „Građani protiv blokada“
categories_image
Prvo legalizacija, potom rekonstrukcija fabrike vode
categories_image
Tegla ajvara od suvoga zlata
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Vesti

Protekle nedelje rođeno 19 beba ...

categories_image

Vesti | Inđija

Raste broj socijalno ugroženih

categories_image

Društvo | Vesti | Ruma

448 prvaka u Opštini Ruma

categories_image

Vesti | Šid

Paketići i predstava za najmlađe

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt