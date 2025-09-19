  • petak, 19. septembar 2025.
U sredu 24. septembra maskenbal „U bajci stanujem“
Kultura | Sremska Mitrovica
0 Komentara

U sredu 24. septembra maskenbal „U bajci stanujem“

19. septembar 2025. godine

Biblioteka „Gligorije Vozarović“ poziva sve mališane i njihove porodice na tradicionalni maskenbal „U bajci stanujem“, koji će se održati u sredu, 24. septembra, u 11 časova na Žitnom trgu u Sremskoj Mitrovici.

Deca su pozvana da dođu u kostimima i uživaju u bajkovitoj atmosferi, kreativnim aktivnostima i druženju sa vršnjacima.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

