U sredu 24. septembra maskenbal „U bajci stanujem“

Biblioteka „Gligorije Vozarović“ poziva sve mališane i njihove porodice na tradicionalni maskenbal „U bajci stanujem“, koji će se održati u sredu, 24. septembra, u 11 časova na Žitnom trgu u Sremskoj Mitrovici.

Deca su pozvana da dođu u kostimima i uživaju u bajkovitoj atmosferi, kreativnim aktivnostima i druženju sa vršnjacima.

