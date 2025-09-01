U beočinskim školama održan svečani prijem đaka prvaka

U Osnovnoj školi „Jovan Grčić Milenko“ u petak, 29. avgusta je održan prijem prvaka na kojem su vrata ove škole otvorena za 112 novih učenika koji će od ponedeljka, 1. septembra, pohađati nastavu u centralnoj školi u Beočinu i njenim područnim školama u Rakovcu, Beočin selu i Čereviću.

Učenike i njihove roditelje pozdravili su direktor škole Dragan Mitić, predsednica opštine Beočin Biljana Janković kao i učitelji koji će sa njima provesti naredne četiri godine.

I ove godine beočinskim prvacima uručeni su pokloni dobrodošlice Opštine Beočin u vidu školskog pribora kao i poklon paketi kompanija „Univereksport“ i „Bambi“, a četvrtu godinu zaredom Opština Beočin pkriva troškove nabavke udžbenika za sve učenike od prvog do osmog razreda.

U svom obraćanju, predsednica opštine Beočin Biljana Janković istakla je da lokalna samouprava ostaje partner na putu obrazovanja najmlađih sugrađana, te da će se praksa finansiranja nabavke školskih udžbenika za sve osnovce kao i druge mere podrške porodicama i učenicima u vidu besplatnog prevoza, pokrivanja troškova mature i ulaganja u školske objekte nastaviti i u narednom periodu.

Predsednica Janković je poželela svim učenicima, njihovim porodicama i prosvetnim radnicima mnogo sreće i uspeha sa željom da zajedno ostvare najlepša iskustva i druženja u prvoj etapi osnovnog obrazovanja najmlađih sugrađana.

Prijem prvaka upriličen je i u područnim školama u Rakovcu, Beočin selu i Čereviću a događajima su prisustvovali članovi Opštinskog veća Marica Savković, Vladimir Mihić i Milovan Starčević.

foto: Ismet Ademovski, Opština Beočin

