Sremska Mitrovica po drugi put nosi titulu „Eko-opština“

U partnerstvu sa Delegacijom Evropske unije u Srbiji i inicijativom „Zelena agenda za Srbiju“, Grad Sremska Mitrovica je po drugi put nagrađen titulom laureata u oblasti održivog razvoja i upravljanja otpadom.

– Ovo priznanje svedoči o dugogodišnjem trudu i posvećenosti grada u unapređenju sistema upravljanja otpadom, uprkos brojnim izazovima. Svako ovakvo priznanje predstavlja snažnu motivaciju da nastavimo da radimo još predanije i da Sremska Mitrovica bude još bolji primer u oblasti održivog razvoja – navode mitrovački gradski čelnici.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.