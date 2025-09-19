  • petak, 19. septembar 2025.
Sremska Mitrovica po drugi put nosi titulu „Eko-opština“
Društvo | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Sremska Mitrovica po drugi put nosi titulu „Eko-opština“

19. septembar 2025. godine

U partnerstvu sa Delegacijom Evropske unije u Srbiji i inicijativom „Zelena agenda za Srbiju“, Grad Sremska Mitrovica je po drugi put nagrađen titulom laureata u oblasti održivog razvoja i upravljanja otpadom.

– Ovo priznanje svedoči o dugogodišnjem trudu i posvećenosti grada u unapređenju sistema upravljanja otpadom, uprkos brojnim izazovima. Svako ovakvo priznanje predstavlja snažnu motivaciju da nastavimo da radimo još predanije i da Sremska Mitrovica bude još bolji primer u oblasti održivog razvoja – navode mitrovački gradski čelnici.

