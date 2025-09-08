Slađani Milenković uručena književna nagrada „Stražilovo”

Mitrovčanki, Slađani Milenković, uručena je nagrada „Stražilovo”, koju dodeljuje Brankovo kolo u Sremskim Karlovcima. Ovo prestižno priznanje dodeljeno joj je za zbirku pesama pod naslovom „Ispričaj sebi”, inspirisanu slovenskom mitologijom.

Ceremonija uručenja održana je na Stražilovu, u okviru 54. Brankovog kola, manifestacije koja je ove godine posvećena dvema značajnim godišnjicama – 190 godina od dolaska Branka Radičevića u Karlovačku gimnaziju i 130 godina postojanja lista Brankovo kolo.

-Ova nagrada je priznanje ne samo mom radu, već i važnosti književnosti i poezije koje čuva nasleđe i jezik. Pesništvo je čuvar najlepšeg jezika, a književnost ima za cilj prenošenje priča koje inspirišu, obrazuju i povezuju ljude. Književnost mi daje slobodu da istražujem dublje slojeve ljudskog iskustva. Bavljenje ovom umetnošću zahteva strast prema rečima i posvećenost istini – rekla je Slađana Milenković prilikom uručivanja nagrade.

Promocija nagrađene zbirke pesama „Ispričaj sebi” Slađane Milenković biće održana u okviru manifestacije Brankovo kolo u Biblioteci „Branko Radičević” u Sremskim Karlovcima, u četvrtak, 11. septembra sa početkom u 11 sati.

