Zamenica gradonačelnika Sremske Mitrovice Danica Nedić ugostila učesnike Srem folk festa

Zamenica gradonačelnika Sremske Mitrovice Danica Nedić ugostila je danas u Gradskoj kući predstavnike učesnika 22. Međunarodnog festivala folklora „Srem folk fest“, manifestacije koja je postala jedan od najprepoznatljivijih kulturnih događaja u gradu.

Ovogodišnji festival okupiće oko 600 izvođača iz 12 zemalja, čime „Srem folk fest“ potvrđuje status najvećeg međunarodnog festivala folklora u Srbiji.

Tokom prijema gosti su sa zamenicom gradonačelnika razmenili prigodne poklone, a susret je bio prilika i za razgovor o festivalu i značaju povezivanja različitih kultura kroz igru, pesmu i tradiciju. Prijemu su prisustvovali i direktor festivala Petar Samardžić i umetnički direktor „Srem folk festa“ Dragan Đorđević.

Prvo festivalsko veče proteklo je u znaku pozitivnih emocija, igre i pesme. Žitni trg, na kojem se festival tradicionalno održava, i ovoga puta bio je ispunjen publikom, a iz Sremske Mitrovice u svet je poslata lepa slika zajedništva i susreta različitih kultura.

Prve večeri nastupili su ansambli i folklorne grupe iz Amerike, Rumunije, Severne Makedonije, Čilea i Grčke, kao i domaćin, Folklorni ansambl „Branko Radičević“ iz Sremske Mitrovice.

„Srem folk fest“, jedan od najvećih festivala folklora u našoj zemlji, održava se od 11. do 14. avgusta na Žitnom trgu. Kao i do sada, defilei učesnika od zgrade bivšeg SDK do glavne bine na Žitnom trgu počinjaće svakog dana u 19.30 časova, dok su festivalski koncerti zakazani za 20.30 časova.

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